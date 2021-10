https://cz.sputniknews.com/20211008/skupina-cez-zvysila-ceny-elektriny-pro-nove-zakazniky-akcie-spolecnosti-pritom-raketove-rostou-16099477.html

Skupina ČEZ zvýšila ceny elektřiny pro nové zákazníky, akcie společnosti přitom raketově rostou

Energetická společnost ČEZ skokově zdražila fixovanou elektřinu pro domácnosti, které by si chtěly nově zafixovat cenu. Stávajících zákazníků společnosti se... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Za kilowatthodinu silové elektřiny se do čtvrtka u dvouletého fixu platilo u nejrozšířenější distribuční sazby D02d v distribuční oblasti ČEZ Distribuce 2,64 koruny. Od pátku je to již 4,30 korun.Cena silové složky tak stoupla o 63 procent. U tříleté fixace ode dneška u této sazby platí cena 3,91 korun, kdežto ještě včera činila 2,60 koruny. Nárůst u silové složky tak činí 50 procent.U dvouleté fixace při průměrné roční spotřebě 2500 kWh, jak ji u svých zákazníků uvádí samotný ČEZ, je tedy roční rozdíl v platbě 4 150 korun a u tříletého fixu 3 275 korun.Podle nového sazebníku tedy od pátku celková cena za elektřinu u dvouletého fixu včetně regulované složky činí 6,47 korun za kilowatthodinu, do včerejška to bylo 4,78 korun. U tříleté fixace se pak platilo 4,74 koruny a v pátek je to již 6,05 korun.Silová elektřina je jenom část ceny na faktuře spotřebitele – tvoří necelou polovinu. Zbytek tvoří regulovaná složka, v níž je například poplatek za distribuci, příspěvek na obnovitelné zdroje nebo stálá měsíční platba za jistič.Většině zákazníků se ale zatím ceny u největšího českého dodavatele nemění. Nejvíce jich má smlouvu na dobu neurčitou, a u té zatím zůstávají ceny stejné jako doposud. Stejně tak zákazníkům s již sjednanými fixními smlouvami zůstávají ceny neměnné.Akcie ČEZ tento týden byly i na 837 korunáchŽivelný růst cen energií je pro většinu lidí i firem špatnou zprávou, ale najde se pár výjimek. Třeba akcie ČEZ v novém prostředí viditelně ožily. Jen od počátku října do středečního odpoledne posílily o devět procent. Dočasně se podívaly i nad hranici 800 korun a dostaly se tak na nejvyšší úroveň za posledních devět let.Na konci července bylo možné jednu akcii ČEZ na pražské burze pořídit za 600 korun, na konci září za 700 korun. Ve středu 6. října se hodnota akcie vyšplhala až na 837 korun, odpoledne však obchodníci začali houfně vybírat zisky a kurz spadl na 780 korun (stav v 15:45). Analytici věří v další růst. Podle aktuální analýzy Erste Bank dosahuje roční cílová cena této akcie 880 korun. Ještě odvážnější je J&T Banka, která cílovou cenu určila na 1 049 korun.Rostoucí ceny elektrické energie vytáhnou podle odhadu analytiků Erste Bank čistý zisk ČEZ z letošních 9 miliard korun na 24 miliard v příštím roce a dále na 28,7 miliardy korun v roce 2023. Vliv vysokých cen tak převáží negativní dopad zmenšení Skupiny ČEZ o bývalé dceřiné podniky v Rumunsku a Bulharsku či prodanou elektrárnu Počerady; v plánu je navíc odprodej dvou uhelných elektráren v Polsku.

Červenáček Před léty ČEZ zdražil jen proto, že elektřina byla v okolních státech dražší. ČEZ má zločinné jádro. Myslím to lidské. 🐸🐸🐸🐸 2

