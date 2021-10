https://cz.sputniknews.com/20211008/tisice-mylnych-predstav-o-materstvi-uz-nemam-soukalova-diky-svemu-diteti--zmenila-mnoho-nazoru-16101880.html

„Tisíce mylných představ o mateřství už nemám.“ Soukalová díky svému dítěti změnila mnoho názorů

„Tisíce mylných představ o mateřství už nemám.“ Soukalová díky svému dítěti změnila mnoho názorů

Bývalá biatlonistka a nyní novopečená maminka Gabriela Soukalová se na sociální síti pochlubila fotkou se svou dcerou, čímž určitě potěšila nejednoho svého... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Bývalá biatlonová hvězda si dnes nadmíru užívá mateřství a rodina je pro ni něco, co ji nyní přimělo k přehodnocení veškerých svých hodnot. Úspěšná sportovkyně se například tak rozněžnila, že neodolala a svou roztomilou holčičku navlékla do růžové barvičky. A jaké si vysloužila reakce? Zdá se, že tato zkušenost Soukalové je mnohým maminkám blízká.„Jo, taky jsem si říkala. Teď tu růžovou nosíme dokonce spolu,“ zasmála se nikola.forstova.„Jo, to jsem si před první dcerou myslela taky…dneska nosíme růžovou společně všech 5: já i všechny 4 dcerky,“ reagovala aazuzana.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

