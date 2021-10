https://cz.sputniknews.com/20211008/ty-jsi-hot-proste-buresova-zverejnila-foto-s-draculou-a-ukazala-se-v-sexy-kostymu-16091435.html

„Ty jsi hot prostě!“ Burešová zveřejnila foto s Draculou a ukázala se v sexy kostýmu

„Ty jsi hot prostě!“ Burešová zveřejnila foto s Draculou a ukázala se v sexy kostýmu

Oblíbená česká herečka a zpěvačka Eva Burešová se na svém instagramovém účtu podělila o fotografii pořízenou před jedním divadelním vystoupením, které se mezi... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T09:11+0200

2021-10-08T09:11+0200

2021-10-08T09:11+0200

celebrity

zpěvačka

herečka

fotografie

eva burešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1093/60/10936095_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_7f9ab4b3499e1f2dc0ae65abbb79493c.jpg

Když se Burešová podělila o snímek s Draculou, udělala lidem radost. Muzikál Dracula byl totiž nazván českým muzikálem století, a není divu. Navíc je vidět, že kromě fanoušků a milovníků divadelních představení si ho oblíbili také samotní herci. A Eva je důkazem.A reakce se jenom hrnuly. Lidé se svařovali, že se jedná o jejich nejoblíbenější představení.A i další komentáře se nesly v podobném duchu, a dokonce padla zmínka i o Evě: „Tohle je můj nejoblíbenější muzikál, který jsem kdy viděla. Miluji, když hraješ Lorrain, a těším se, až Tě opět v tomto představení uvidím!“Eva se tak díky svému hereckému výkonu dočkala spousty lichotek. „Evičko… Nevidím vás v Draculovi poprvé, jedeme domůa ještějsem se pořádněnenadechla. Myslím, že jak z vás, tak z nás divákůbylo cítit, že jsme všichni šťastní, kde to vlastnějsme. Díky, bylo to neskutečné,“ stálo v jedné z reakcí.Ale uznání si zasloužili, samozřejmě, i její kolegové: „Opět paráda! Jste neskuteční všichni do jednoho!!!“Mimo to padlo pár narážek na její kostým, které však byly jen pozitivní. „Ty jsi hot prostě!“ dávali jí lidé najevo, jak moc jí to sluší.A tím to nekončilo: „Nádhera, jsi tak super, že se to ani nedá vyjádřit slovy,“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

vandy cent Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zpěvačka, herečka, fotografie, eva burešová