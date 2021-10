https://cz.sputniknews.com/20211008/v-eu-varovali-rusko-kvuli-cenam-plynu-16095628.html

V EU varovali Rusko kvůli cenám plynu

Situace s cenami plynu v Evropě může záporně ovlivnit pověst Ruska jakožto spolehlivého dodavatele energetických zdrojů. Prohlásil to v rozhovoru pro agenturu... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

Tvrdí, že zdražení zemního plynu by mělo znepokojovat nejen Evropu, ale také Moskvu, a to z několika důvodů.„Za prvé to může vést k urychlení procesu nahrazování plynu v Evropě obnovitelnými zdroji energie,“ vysvětlil diplomat.Za druhé může Rusko podle jeho názoru přijít o status spolehlivého dodavatele, nedokáže-li patřičným způsobem zareagovat na rostoucí poptávku. Na tomto pozadí považují mnozí nečinnost Moskvy za způsob nátlaku, aby bylo urychleno uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2, tvrdí velvyslanec.„Aby uspokojil zvýšenou poptávku, mohl by snad spolehlivý dodavatel energetických zdrojů zvýšit dodávky, k čemuž vyzývala Mezinárodní energetická agentura,“ řekl v závěru Ederer.Prezident Ruska Vladimir Putin dříve podotkl, že Gazprom plní a musí i nadále plnit smluvní závazky dodávek plynu. Zároveň vyzval k tomu, aby byla promyšlena možnost opatrného zvyšování nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu.Cena futures na evropském trhu zemního plynu podle indexu nizozemského TTF se přiblížila ve středu rekordní částce dva tisíce dolarů za jeden tisíc kubíků, ve čtvrtek začala klesat a snížila se pod 1000 dolarů. Poté se cena plynu poněkud stabilizovala a v 15.00 UTC byla na úrovni 1161 dolarů. Dnes ráno byl plyn obchodován za 1 175 dolarů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Banda tupých primitivů z Evropské komise se nejvíce zasloužila na strmém vzestupu cen zemního plynu z RF, svými nekompetentními zásahy vůči NS-2, a teď se svými loutkovodiči z USA škemrají o zvýšení dodávek. 😊 13

Milan Zmeskal Rusko své závazky plní a vždy plnit bude.Avšak vazalům USA najít na Rusku kde jakou chybu je vždy v prvé řadě.Ať dělá Rusko co koliv,vždy je za to Rusko.Dnes ve zprávách na RU -TV řekl novinář z Německa ,,Kdyby nebylo speciálních služeb Německa a Česka,tak by banderovci na Ukrajině nemohli vystrkovat růžky.A od toho se taky odvijí všechny problémy. 11

rusko

eu

