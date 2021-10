https://cz.sputniknews.com/20211008/v-italii-probiha-diskuze-ohledne-volebniho-vysledku-mussoliniho-vnucky-16100976.html

V Itálii probíhá diskuze ohledně volebního výsledku Mussoliniho vnučky

V Itálii probíhá diskuze ohledně volebního výsledku Mussoliniho vnučky

V italských médiích a na sociálních sítích se živě diskutuje o tom, že Mussoliniho vnučka duce Rachele v dílčích administrativních volbách v Římě ve dnech 3. –... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T19:29+0200

2021-10-08T19:29+0200

2021-10-08T19:29+0200

svět

volby

benito mussolini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/16101441_0:385:1281:1105_1920x0_80_0_0_519bebfabf9d9627f9f8dcb81aaa4b59.jpg

Kandidaturu 47leté političky navrhla pravicová opoziční strana Bratři Itálie. Mussoliniová, která byla již v předchozích pěti letech členkou městské rady v Římě, získala v těchto volbách 6 522 hlasů, což je nejvíce ze všech kandidátů na komunální radní. Tato skutečnost začala být okamžitě komentována na sociálních sítích, a to většinou zcela negativně. Celkový smysl kritiky spočíval v tom, že v žádné jiné zemi na světě by toho nemohla dosáhnout vnučka fašistického diktátora.V některých místních médiích se v tomto ohledu objevily kritické a někdy velmi ostré komentáře. „Pokud strana nominuje osobu jménem Mussolini, získá tím hlasy těch, kteří po Mussolinim truchlí. Tečka,“ napsal Massimo Gramellini, známý novinář a publicista milánských novin Corriere della Sera.Rachele v reakci na tuto kritiku prohlásila, že při hlasování pro ni se Římané vůbec neřídili jejím jménem, ale její prací ve prospěch obyvatel města. V rozhovoru pro deník Il Giornale zdůraznila, že v její straně „není místo pro rasovou nenávist, totalitní tendence ani historickou nostalgii“.Tato slova však nezněla zcela přesvědčivě na pozadí velmi známého skandálu, který vypukl v Itálii před týdnem poté, co byl v televizi promítán pořad investigativních reportérů, ukazující nezákonné financování politických aktivit, a také rasistické a antisemitské názory Carla Fidanzy, jednoho z prominentních funkcionářů Bratrů Itálie, vedoucího stranické delegace v Evropském parlamentu.Otázka, kdo bude v příštích pěti letech vládnout Římu, se rozhodne až ve druhém kole komunálních voleb, které se budou konat v Apeninách 17.-18. října. O místo starosty Věčného města se utkají kandidát středopravé koalice Enrico Michetti a nominant levých sil Roberto Gualtieri, kteří měli v prvním kole nejlepší výsledky.Mussoliniová prohlásila, že polemika ohledně hlasování o její kandidatuře by ve druhém kole neměla Michettiho poškodit, přičemž zdůraznila, že by mohl být „ideálním primátorem“.Rachele Mussoliniová je dcerou z druhého manželství syna duce, slavného jazzového hudebníka Romana Mussoliniho. Její sestra z otcovy strany Alessandra Mussoliniová se také aktivně účastnila politické činnosti. Byla pětkrát zvolena poslankyní národního parlamentu, jednou senátorkou a dvakrát evropskou poslankyní. Ve volbách do Evropského parlamentu 2019 však byla poražena a začala se věnovat tancům. V prosinci loňského roku Alessandra oznámila ukončení politické kariéry a přiznala, že k tomuto rozhodnutí dospěla na základě své účasti v populárním televizním pořadu Tanec s hvězdami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211008/brit-v-sovetskem-vojenskem-stejnokroji-vyvolal-skandal-na-konferenci-toryu-video-16099179.html

Červenáček Aha. Nám ale asi jde spíše o to, abychom neměli problémy s ekonomikou, které má Itálie a Řecko, jovan ? 🐸🐸🐸🐸

nanny walmper Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, benito mussolini