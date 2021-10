https://cz.sputniknews.com/20211008/v-kyjeve-byl-mrtvym-nalezen-ukrajinsky-poslanec-poljakov-16094165.html

V Kyjevě byl mrtvým nalezen ukrajinský poslanec Poljakov

V Kyjevě byl mrtvým nalezen ukrajinský poslanec Poljakov

Poslance Parlamentu Ukrajiny Antona Poljakova našli v Kyjevě mrtvého, podle předběžných informací se mu udělalo špatně v taxíku, v pátek to uvedla tisková... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T08:46+0200

2021-10-08T08:46+0200

2021-10-08T08:46+0200

svět

ukrajina

parlament

kyjev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13496222_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_70aac831f054278772028afa96400ad2.jpg

Na místě události policisté provádí všechny nutné prvotní vyšetřovací akce, aby zjistili okolnosti úmrtí poslance. Jeho tělo bude odesláno na soudní expertízu, která by měla zjistit příčinu smrti.Policie zahájila trestní stíhání podle článku „úkladná vražda“ s poznámkou „přirozená smrt“. Pokračuje vyšetřování.Poslankyně za stranu Služebník lidu Halyna Jančenko uvedla, že poslanec Poljakov byl nalezen v taxi, které zastavila policejní hlídka. „Zemřel poslanec Anton Poljakov. Hlídka ho našla v noci ve voze taxi, který byl zastaven kvůli porušení pravidel silničního provozu. Podle informací policistů se mu udělalo špatně a poté dostal křeče. Záchranka ho nedokázala zachránit,“ napsala na Facebooku.Další poslanci ukrajinského parlamentu na Facebooku vyjadřují upřímnou soustrast.Zadržený SaakašviliGruzínský premiér 1. října oznámil, že byl v zemi zadržen bývalý prezident Michail Saakašvili. Byl odvezen do zařízení pro zadržené.Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl v Gruzii zadržen, informoval gruzínský premiér Iraklij Garibašvili.„Třetí prezident Gruzie Michail Saakašvili byl zadržen, byl převezen do zařízení pro zadržené,“ řekl v pátek premiér.Podle slov premiéra, „policisté provedli proceduru zatčení na nejvyšší úrovni“.Saakašvili později ve věznici vyhlásil hladovku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211005/biden-podporil-evropskou-integraci-zemi-zapadniho-balkanu--16055571.html

https://cz.sputniknews.com/20211001/v-gruzii-byl-zadrzen-byvaly-prezident-michail-saakasvili-16028589.html

ukrajina

kyjev

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, parlament, kyjev