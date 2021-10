https://cz.sputniknews.com/20211008/v-polsku-informovali-o-strelbe-ze-strany-beloruska-16098356.html

V Polsku informovali o střelbě ze strany Běloruska

V Polsku informovali o střelbě ze strany Běloruska

Oficiální mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalská tvrdí, že běloruští pohraničníci stříleli směrem na polské, pravděpodobně slepými náboji. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

„Včera hlídka běloruských služeb střílela směrem k pozicím vojáků polské armády, kteří společně s námi hlídkují na hranicích. Je pravděpodobné, že to byly slepé náboje,“ řekla novinářům Michalská.Podle ní bylo od začátku října zaznamenáno více než 3 tisíce pokusů o nelegální překročení hranice z Běloruska do Polska. Od začátku září bylo zaznamenáno více než 15 tisíc takových pokusů.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily oficiální Minsk z vytvoření migrační krize. V souvislosti se současnou situací zavedl prezident Polska Andrzej Duda na územích hraničících s Běloruskem výjimečný stav, na ochraně hranic se podílí armáda a policie.Pohraniční stráž uvádí, že v září bylo zaznamenáno 7 535 pokusů o nelegální překročení hranice ze strany Běloruska. Za celý rok 2020 bylo zaznamenáno 120 takových pokusů.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk již nebude brzdit proud nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli sankcím Západu na to „nejsou peníze ani energie“. Pohraniční stráže Běloruska opakovaně upozorňovaly na násilné vyhošťování migrantů ze strany Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.

Červenáček A nezaťal pěst směrem k Polsku nějaký běloruský voják ? 🐸🐸🐸🐸

Zdeněk Krátký Sankce představují vždy dvousečnou zbraň. Ti politici, kteří je prosadili, budou muset hodně zapracovat na tom, aby se dali považovat alespoň za tupce.

