Ve společnosti ČEZ vysvětlili navýšení ceny elektřiny a plynu pro maloodběratele o 50 a více procent

ČEZ navýšil ceny elektřiny a plynu pro maloodběratele o 50 a více procent. Společnost tak učinila navzdory slibům, že ke zdražení nepřistoupí. 08.10.2021, Sputnik Česká republika

„Reagujeme na zvýšenou poptávku ze strany potenciálních zákazníků, kteří nyní opouštějí svoje dodavatele a hledají stabilní alternativu. Pro ty jsme proto připravili nové tarify, které reflektují fakt, že pro ně musíme zajistit potřebnou kapacitu elektřiny na současném rozkolísaném trhu,“ uvedl mluvčí ČEZu Roman Gazdík pro Seznam Zprávy.Pro stávající zákazníky se však podle Gazdíka nic nemění a ceny zůstávají stejné. Nové ceníky platí pro nově příchozí odběratele. Odborník považuje tento krok za vyvrcholení situace na trhu. V Česku je trh s energiemi v pohybu poté, co dodavatelé energií ze skupiny Bohemia Energy začaly lidem ukončovat smlouvy. Statisíce klientů si myslely, že mají fixovanou cenu. Bohemia Energy a Europe Easy Energy však tyto smlouvy teď ukončují, za což je prošetřuje Energetický regulační úřad. Firmám hrozí až pětimilionová pokuta. Obě firmy fixované smlouvy ukončují a lidem nabízejí přechod na velkoobchodní ceny, což je podle regulátora velmi riskantní.Pražská burza po šesti dnech růstu stagnovala, ztrácely akcie ČEZPražská burza dnes po šestidenním růstu stagnovala. Index PX uzavřel na hodnotě 1366,34 bodu, což bylo o šest setin více než ve čtvrtek. Aktivita na trhu byla stále vysoká, a to zejména kvůli akciím energetické společnosti ČEZ, které rostly zhruba do poloviny týdne, ale do konce pátku výrazně klesly. Rostly naopak cenné papíry Komerční banky a Monety Money Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.Celkový objem obchodů s akciemi ČEZ dnes dosáhl téměř 569 milionů korun.

