https://cz.sputniknews.com/20211008/ve-v4-to-poradne-skripe-orban-se-vuci-slovensku-chova-jako-dravec-ke-stare-lani-rika-fico-16095869.html

Ve V4 to pořádně skřípe. Orbán se vůči Slovensku chová jako dravec ke staré lani, říká Fico

Ve V4 to pořádně skřípe. Orbán se vůči Slovensku chová jako dravec ke staré lani, říká Fico

Šéf slovenské opoziční strany Směr-SD Robert Fico obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána ze skupování slovenských pozemků. Podle něj to ohrožuje suverenitu... 08.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-08T11:39+0200

2021-10-08T11:39+0200

2021-10-08T11:39+0200

slovensko

slovensko

robert fico

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/695/75/6957586_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_5c79079c1e84c99dae0523698859193a.jpg

Někdejší solidární Visegrádskou skupinou to poslední dobou pořádně otřásá. Aniž by byl zažehnaný konflikt mezi Českem a Polskem kolem dolu Turów, na horizontu se tyčí spor mezi Slovenskem a Maďarskem o pozemky.Expremiérovi Robertu Ficovi vadí, že Maďarsko skupuje na Slovensku nemovitosti a varuje, že může chystat i nákup zemědělských pozemků. Orbán podle něj využívá „bezvládí“ na Slovensku, ze kterého je nutné vinit premiéra Eduarda Hegera a jeho kabinet.Směr proto podává v pátek návrh na svolání mimořádné schůze parlamentu a po vládě chce, aby vysvětlila, co bude dělat proto, aby se půda, lesy a historické budovy nedostaly do rukou jiných států.Fico dále připomněl, že za jeho vlády došlo ke zpřísnění podmínek pro nákup zemědělské půdy na Slovensku. Nicméně zákon byl napadený u ústavního soudu „těmi pány poslanci, kteří dnes sedí ve vládních lavicích“, rozčílil se Fico. Některá omezující ustanovení ústavní soud proto zrušil. Nyní chce Fico po vládě vědět, co podniká k tomu, aby se zemědělská půda, orná půda, lesy a významné historické budovy nedostaly do rukou jiných států.Otázkou maďarských nákupů na Slovensku se v úterý 5. října zabýval slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (za SaS) během schůzky se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem. Šéf slovenské diplomacie maďarskému ministrovi tlumočil, že chce, aby jeho vláda všechny své aktivity na slovenském území konzultovala a prováděla pouze se souhlasem Bratislavy.Maďarsko dříve zakoupilo některé budovy v Košicích a vytvořilo i speciální fond, který má sloužit k nákupu zemědělské půdy v zemích střední Evropy.Jedná se tak již o druhý vážný spor mezi členy V4. Již předtím se vyostřil konflikt mezi Prahou a Varšavou ohledně těžby v polském uhelném dole Turów, který má údajně ohrožovat zásoby pitné vody v Česku.Česká vláda proto zažalovala Polsko u Soudního dvora EU kvůli rozhodnutí polských úřadů prodloužit povolení k těžbě. Soudní dvůr 20. září nařídil Polsku pokutu půl milionu eur denně (zhruba 12,7 milionu korun), neboť se nepodřídilo předběžnému opatření ukončit těžbu v dole do konečného rozhodnutí v této věci.Podle zdrojů polských médií vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) zvažuje, že pozastaví polskou účast na zasedání V4.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/ve-vlade-sedi-lide-kteri-miluji-kokain-fico-uvedl-s-cim-muze-souviset-nahle-propusteni-plackove-16070594.html

Zdeněk Krátký Obyvatelé Bratislavy hromadně skupují pozemky a nemovitosti v maďarském příhraničí, protože jsou o polovinu levnější, než na Slovensku. Do práce to mají kousek a jsou vítáni. Slovenská hysterie. 😊

1

slovensko

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, maďarsko