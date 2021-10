https://cz.sputniknews.com/20211009/analytik-stefec-dozvedel-jsem-se-ze-ceska-republika-je-beznadejne-zpatecnickym-statem-16109059.html

Analytik Štefec: Dozvěděl jsem se, že Česká republika je beznadějně zpátečnickým státem

Analytik Štefec: Dozvěděl jsem se, že Česká republika je beznadějně zpátečnickým státem

09.10.2021

2021-10-09T17:18+0200

2021-10-09T17:18+0200

2021-10-09T17:18+0200

„Tak jsem se dozvěděl, že Česká republika je beznadějně zpátečnickým státem, úplně poslední zemí v Evropské unii, kde jsou volby rozloženy do dvou dnů. Volby v pátek a v sobotu jsou údajně reliktem z éry socialismu a pokrokové, liberální ČSSD vedené ministerstvo vnitra ještě na začátku loňského roku tvrdě prosazovalo model „pátek od 7 do 22.00“,“ zrekapituloval současnou praxi provádění voleb v České republice.Podle jeho slov, jednodenní volby by šly na ruku lidem, kteří se pokoušejí provádět manipulace s volbami a jejich výsledky.„Nápad vskutku geniální. Tedy aspoň z hlediska možnosti přímého řízení výsledků voleb dle úvahy manipulátorů v pozadí. Teď mám na mysli nejen to, že hodně skutečně pracujících lidí to nemá šanci stihnout, nebo jsou tak utahaní, že už volit prostě nejdou, ale hlavně taková ta „doplňující vylepšení“, jako je korespondenční hlasování ze zahraničí, možnost vyzvednout si voličský průkaz na kterémkoliv obecním úřadě, nebo hlasovat v předstihu do zvláštní volební schránky na radnici,“ dodává ve svém vyjádření na sociálních sítích analytik.Jak uvedl, pokusy o zásahy do provádění voleb vedou směrem ke korespondenčnímu hlasování z mobilního telefonu. Vše by mohlo, podle jeho názoru, dojít až do bodu, kdy budeme své hlasy „delegovat na speciální volební agenty“ či umělou inteligenci.„Zaplať pán Bůh za „socialistický relikt“. Nemůžu se zbavit pocitu, že je podstatně demokratičtější než to, co dnes provozují v USA, některými pomatenci stále ještě vydávaných za vzor absolutní demokracie non plus ultra,” myslí si Jaroslav Štefec.On sám, jak uvádí dále ve svém postu, zažívá déja vu. To z toho důvodu, že se údajně opakuje situace ze začátku 20. století, kdy Československo bylo jedinou skutečnou Evropskou demokracií v situaci, kdy okolní státy byly ovládány jinými, drsnějšími ideologiemi.„A to zpátečnictví? Kdybych byl pamětník, řekl bych, že zažívám déjà vu. Za první republiky bylo tehdejší Československo, nejlépe vyzbrojená země v Evropě, považováno za poslední baštu demokracie v jejím středu. Tehdy jsme se díky zradě tzv. „spojenců“ Německu nebránili, přestože jsme měli silnou armádu. Dnes žádnou armádu nemáme. Ale ten pocit bašty sice už podstatně osekané a omšelé, ale přece jen aspoň nějaké demokracie a nutnosti ji za každou cenu bránit, ten pocit se stále neodbytněji vtírá. Volby tak, jak je známe, jsou jedním z nástrojů, které nám zbyly. Nenechme si je vzít. Ostatně i podle průzkumů názorů je výrazná většina občanů proti změnám,“ uzavřel své vyjádření Jaroslav Štefec.VolbyV Česku v sobotu začal v 08:00 druhý den letošních sněmovních voleb. Hlasovalo se do 14:00. O hlas voličů soupeřilo dvaadvacet politických subjektů. Celkem o 200 poslaneckých míst soupeří 5242 volebních kandidátů.Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí ČR byl o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

