https://cz.sputniknews.com/20211009/dat-to-hribovi-k-nahrade-herec-kuzelka-poukazal-na-vladnuti-piratu-v-praze-16106508.html

„Dát to Hřibovi k náhradě!“ Herec Kuželka poukázal na vládnutí Pirátů v Praze

„Dát to Hřibovi k náhradě!“ Herec Kuželka poukázal na vládnutí Pirátů v Praze

Doufám, že národ ve volbách nespadne na hlavu, řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy na téma Pirátů herec Jan Kuželka a ukázal na vládnutí pražského primátora... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T11:31+0200

2021-10-09T11:31+0200

2021-10-09T11:31+0200

česko

eu

praha

doprava

elektromobil

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/777/23/7772376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7608c6ed3a51ed58c2eafae97f104824.jpg

Kuželka by tázán korespondentem, jak by hodnotil vládnutí Pirátů v Praze. Pražané totiž mají s vládou Pirátů vlastní zkušenosti.„Na to se mě raději neptejte. Nedávno jsem jel na premiéru našeho filmu s jedním režisérem. Přes Prahu jsme jeli přes dvě hodiny. Protože Praha je totálně rozkopaná, nic nefunguje. Ať mi nikdo neříká, že se to muselo udělat. Ano, muselo, ale určitě to šlo naplánovat trochu jinak a ne odříznout komplet centrum, které se nedá projet. A to není jen to. To jsou nápady pana primátora takové, že bych mu to jednou dal k náhradě,“ odpověděl pro portál herec.Kuželka se také pozastavil nad pirátskými řečmi o tom, že jejich strana usiluje o modernizaci života.„Čemu říkají modernější život? 150 pohlavím? Svazku různých nesmyslných pohlaví, které ještě ani nejsou, ale teprve se vymyslí. Když slyším některé jejich členy, nebo čtu jejich vyjádření, tak já se toho opravdu děsím. Doufám, že snad národ nespadne na hlavu. Já bych jim nevěřil ani nos mezi očima. Nehledě k tomu, že evidentně z některých čiší, že jenom se těší na to, až budou u toho korýtka a mohou si něco nahrábnout,“ uvedl herec v rozhovoru pro Parlamentní listy.Právě probíhající parlamentní volby ale nebyly jediným tématem rozhovoru s hercem. Kužela se dotkl také tématu Green Deal a elektromobility. Zelený úděl Evropské unie přitom označil za „cestu do pekla“.Dopis HřiboviNa katastrofální situaci v pražské dopravě reagoval v průběhu září i sám prezident Miloš Zeman. Ten odeslal Zdeňku Hřibovi dopis, kde na jeho adresu nešetřil ostrými slovy. Nehodlá prý již nadále „skrývat rozčarování nad přešlapy“ primátora.„Nijak nesnižuji seznam Vašich politických úspěchů z období jara a léta roku 2021, mezi které soudě dle Vašich mediálních výstupů patří například vyjednání slevy na vstupné v Muzeu vidlí či nabídka bezplatných výpůjček růžových sdílených kol. Přesto Vás nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby,“ uvedl tehdy prezident republiky.Zeman v dopise hovořil o „amatérském přístupu“ k plánování oprav pražských silnic, či dokonce o „záměrném diletantství“, jehož terčem jsou řidiči osobních vozů. „(…) hlavní město je naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním,“ myslí si prezident a dodal: „Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná.“„Především ale není úlohou nás politiků hodnotit a nařizovat, jakým způsobem se mají lidé přepravovat. Primátor zastupuje zájmy všech Pražanů, tedy i těch, kteří z jakéhokoli důvodu preferují osobní přepravu. Nehledě na fakt, že současná dopravní situace je tak kritická, že v konečném důsledku zasahuje i Vámi propagovanou MHD – například v ulici Zenklova, kde kvůli okolním uzavírkám stojí jak auta, tak tramvaje, či nově v ulici Veselská, kde pro změnu stojí autobusy dopravující do Prahy lidi z širokého okolí,“ napsal v dopise Hřibovi prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211009/jsem-v-soku-americane-odsoudili-nepekny-kousek-od-pracovniku-velvyslanectvi-usa-v-moskve-16105683.html

https://cz.sputniknews.com/20211009/roztrzka-kolem-zdravi-prezidenta-ustavni-pravnici-se-neshodnou-ohledne-zemana-16105917.html

https://cz.sputniknews.com/20211008/ve-spolecnosti-cez-vysvetlili-navyseni-ceny-elektriny-a-plynu-pro-maloodberatele-o-50-a-vice-16105218.html

eu

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, praha, doprava, elektromobil, piráti