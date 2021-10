https://cz.sputniknews.com/20211009/fiala-chce-jednat-s-piraty-koalice-spolu-chce-pry-delat-jinou-politiku-nez-ano-a-cssd-16112499.html

Fiala chce jednat s Piráty. Koalice SPOLU chce prý dělat jinou politiku než ANO a ČSSD

Parlamentní volby jsou u konce, hlasy jsou sečteny. Zvítězila koalice SPOLU následovaná hnutím ANO. Zmíněná koalice SPOLU i Piráti a STAN mají většinu, jejich... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

„Obě demokratické koalice mají většinu a mají šanci postavit většinovou vládu, toto je změna, my jsme změna, vy jste změna,“ uvedl Fiala ve volebním štábu.Podle jeho slov chce koalice SPOLU dělat jinou politiku než dosavadní koalice ANO a ČSSD. „Je jedno, koho jste volili, jsme všichni občany, kteří tu chtějí žít pospolu, jako sousedi, přátelé, kolegové,“ sdělil. Konstatoval, že nechtějí společnost rozdělovat a že koalice bude fungovat pevně jako v kampani.Volby v ČRCo se týče výsledků voleb, sečteno je již přes 99,52 procenta hlasů. Parlamentní volby vyhrála koalice SPOLU s 27,70 procenty, následuje hnutí ANO s 27,22 procenty. Na třetím místě jsou Piráti a STAN s 15,52 procenty. Čtvrté místo patří SPD s 9,60 procenty. Pod hranicí pěti procent skončila Přísaha (4,69 procent), ČSSD (4,67 procent), KSČM (3,61 procent) a Trikolóra (2,76 procent).Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček v sobotu po sečtení hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny uvedl, že končí v čele strany. V ČSSD plánuje pokračovat jako řadový člen. Předseda KSČM Vojtěch Filip spolu s členy vedení KSČM rezignovali na stranické posty. Řízením byl pověřen Petr Šimůnka a Václav Orta.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00. Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí je o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Tak teď se můžeme těšit jak nová vláda se předvede v boji s novu rozjíždějícím se covidem, jak nebude lidi v ničem omezovat, jak zastaví zadlužování státu, jak zruší nenáviděné EET atd. 2

ignác Hlas lidu hlas boží. Chytřejší a vychcanější vyhráli. Zemanovi voliči dali nejvíce hlasům ale bohužel hodně hlasům dali dvěma havlistickým fintám. Šlachtu stvořili, aby vysál Babiše a Volného, aby vysál Okamuru a to, že tomuto naletěli, rozhodlo. 2

