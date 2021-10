https://cz.sputniknews.com/20211009/fiala-odmita-jednat-s-ano-i-spd-zamicha-karty-prezident-milos-zeman-16113496.html

Fiala odmítá jednat s ANO i SPD. Zamíchá karty prezident Miloš Zeman?

Po sečtení téměř všech voličských hlasů je jasné, že ve volbách zvítězila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Rozdíl mezi SPOLU a hnutím ANO však byl jenom... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

česko

volby

andrej babiš

vláda

petr fiala

Otázkou však zůstává, koho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády. Dříve se totiž zmínil o tom, že sestavením nového kabinetu pověří nejsilnější stranu, a tou je ANO. Nehledě na to však i spolu s mandáty strany SPD bude mít jenom 92 křesel.Fiala si ale myslí, že Zeman většinu dvou koalic nemůže ignorovat. Fiala proto doufá, že to s ním Zeman v dohledné době projedná.Volby 2021Zmiňme, že po sečtení 95,95 procent voličských hlasů volby vyhrála koalice Spolu se ziskem 27,78 procent. Na druhé příčce skončilo hnutí ANO s 27,14 procenty. Třetí skončili Piráti a STAN s 15,60 procenty. Čtvrté místo obsadilo hnutí SPD s 9,56 procenty. Hnutí Přísaha nabralo 4,68 procent. Za Přísahou následuje ČSSD se ziskem 4,66 procent. KSČM získala pouhých 3,60 procent voličských hlasů.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00. Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí je o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Nové volby na obzoru. Ikdyž obvinění na premiéra Babiše vznášeli poslanci, tak porušili (v případě, že Babiš ohledně Panama Pampers mluvil pavdu) zákony (křivé obvvinění) mimo půdu poslanecké sněmovny. Premiér uvedl, že podá trestní oznámení a ten okamžik máme dva představitele parlamentních stran (poslance) trestně stíhané. "No nekup to" když to vydali "přátelé" ČR. 17

Mir Co se dá deělat. Čeká nás období hysterie některých stran a celkové politické nestability. 14

10

