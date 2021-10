https://cz.sputniknews.com/20211009/gottova-zverejnila-zabery-z-filmu-o-karlovi-ktere-se-nevesly-do-konecne-verze-a-dojala-uzivatele-16110303.html

Gottová zveřejnila záběry z filmu o Karlovi, které se nevešly do konečné verze a dojala uživatele

V pondělí se konala VIP premiéra dokumentárního filmu Karel, který vypráví o posledním roce české pěvecké legendy Karlu Gottovi. Vdova Ivana se rozhodla... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

Na videu sedí Karel Gott se svými dvěma vnuky Vojtou a Janem, které má od své druhorozené dcery Lucie. Karel se svými vnoučaty trávil poslední Velikonoce, a proto je učí, jak správně uplést pomlázku.Dokumentární film si můžou fanoušci vychutnat v kinech od 7. října. Nutno podotknout, že se zatím těší velkému ohlasu. Film byl však příliš dlouhý a proto byl zkrácen. Diváci se však nemusí obávat, protože záběry, které se nevešly do definitivní verze dokumentu, se manželka Karla Gotta rozhodla čas od času zveřejňovat.Uživatelé záběry náležitě ocenili a tvrdí, že by si klidně troufli i na tu sedmihodinovou verzi dokumentu.„Děkuji móóóc paní Ivanko. Můžete prosím sem dávat videa, která se nevešly do filmu, moc rádi se povídáme a často vzpomínáme. Anebo nejlepší by bylo film – 2. díl,“ píše další uživatelka.Zmiňme, že VIP premiéry se účastnily desítky slavných osobností. Mezi nimi byla například herečka Jiřina Bohdalová, zpěvačka Lucie Bílá nebo například moderátorka Tereza Pergnerová. Některé osobnosti se však kvůli pracovním povinnostem omluvily. Vdova Ivana se proto rozhodla uspořádat ještě jedno promítání, které by mělo proběhnout v nejbližší době.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

