„Je to hanba před Ruskem.“ Britové pojmenovali viníka plynové krize

„Je to hanba před Ruskem.“ Britové pojmenovali viníka plynové krize

Čtenáři britského deníku The Daily Mail se zastali Ruska, které se obviňuje ze záměrného omezení dodávek zemního plynu do Evropy. 09.10.2021, Sputnik Česká republika

Důvodem k diskusi byl článek, podle něhož prý Vladimir Putin vydírá předáky evropských zemí sliby zvýšit export plynu poté, co bude certifikován plynovod Nord Stream 2. Mnozí čtenáři odsoudili podobný útok na Rusko a podotkli, že je kritizováno kvůli všemu.„To je jejich plyn, a stanoví cenu, jakou chtějí,“ napsal PTFE98.„Jakmile se něco stane, hned obviňují z toho Rusko!“ podpořil ho Smarty S.„Rusko chce prodávat více plynu. Byrokraté z USA a Evropy odkládají spuštění plynovodu. Ceny neklesají, ale rostou… Co s tím ale má dělat Rusko?“ ptá se jeden z komentátorů.Někteří čtenáři jsou přesvědčeni, že veškerou vinu na tom mají USA, které záměrně vytvořily umělý deficit.„Využily sankcí, aby odložily výstavbu nových plynovodů… To bylo jejich cílem od samého začátku. USA ani nehodlaly prodávat plyn do Evropy… Exportují plyn jen v průběhu několika měsíců ročně a importují ho v zimě,“ zdůraznil casaloco.Vyzvali rovněž EU, aby zavedla sankce proti Washingtonu za zasahování do záležitostí evropského energetického trhu.Jiní uživatelé jsou přesvědčeni, že je třeba pohnat k odpovědnosti britskou vládu.Ceny plynu se v Evropě prudce zvýšily v posledních několika měsících. Začátkem srpna činila cena futures podle indexu nizozemského TTF kolem 515 USD za jeden tisíc kubíků, a do konce září se zvýšila více než trojnásobně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Británie odebírá většinu plynu z Norska, z Ruska méně než jedno procento a to LNG. Což tak plakat na norském hrobě, nebo to se nehodí ? 9

Simo Häyhä Mám rozumu evidentně víc, než vy když si vás tady jednoduše mažu na chleba. 7

