Jiří Vyvadil: Výsledky voleb? Zemětřesení!

Co nakonec zmařilo vítězství strany ANO, které všechny nedávné průzkumy veřejného mínění s jistotou předpovídaly? 09.10.2021, Sputnik Česká republika

Spis Pandora Papers, který odhalil, že Babiš v roce 2009, ještě než se stal premiérem, využil offshorové firmy k nákupu luxusních nemovitostí na Azurovém pobřeží ve Francii, zejména zámku v hodnotě asi 15 milionů dolarů? Český premiér však na svou obhajobu uvedl, že se nedopustil ničeho nezákonného a že šlo pouze o pokus očernit ho před volbami. Předtím byly jeho pokusy ospravedlnit se v souvislosti s dotacemi EU a kauzou Čapí hnízdo brány za bernou minci. Už se zdálo, že nic nedokáže tohoto úžasného politického „panáčka vstaváčka“ zdrtit. Za porážku Babiše a ANO však možná nemohou investigativní novináři…A další senzace posledního průzkumu. Jde samozřejmě o porážku komunistů a sociálních demokratů, kteří poprvé v nové české historii nebudou zastoupeni v parlamentu.Byly tyto volební výsledky překvapením pro tak zkušeného politika, jakým je bývalý náměstek ministra spravedlnosti ČR, exposlanec a senátor Jiří Vyvadil? Zde je krátký rozhovor, který poskytl Sputniku bezprostředně po ukončení sčítání 100 % hlasů.Vyvadil: Byly pro mě výsledky parlamentních voleb překvapením? Tak nepochybně! Je to prohra pro Andreje Babiše, ale ještě více to byla prohra pro spolupracující strany tj. ČSSD, KSČM, které propadly. Proč se to stalo? Odpovím. Kdyby se spojily podobně jako strany v tzv. protibabišovské koalici, Babiš a spol. by neprohrál…Ovlivnilo zveřejnění informací z Pandora Papers konečný výsledek hlasování?Tak určitý vliv to mohlo mít, ale nikoliv samo o sobě. Ten rozhodující vliv na to, o čem jsem se zmínil. Systémem dvou koalic nenechala protibabišovská a vlastně protizemanovská koalice propadnout ani jeden hlas, zatímco na druhé straně propadlo nejméně 20 % a to je rozhodující.Dá se bez nadsázky říci, že tyto volby se pro zemi staly historickými. Do jakého politického období vstupuje Česká republika?V zásadě vcházíme do zásadní změny. Brusel bude tleskat, Česko se podle prospektu předsedy ODS posune na Západ, od Ruska a k USA.Bylo oznámeno, že prezident přijme Andreje Babiše zítra ráno (v 11 hodin). V tuto chvíli není známo, koho pověří sestavením vlády, a přesně nevíme, jaká bude budoucí vláda. Dokážete odhadnout, jaké změny v zahraniční politice České republiky, v jejích vztazích s Ruskem můžeme očekávat při různých možnostech složení vlády?Na to jsem vám již odpověděl a chtěl bych to znovu zdůraznit. Směr Západ znamená ještě více chladu a boje proti Rusku a Číně. To čeká Českou republiku. A proto jsem velmi skeptický.Komu jste dal hlas, pokud to není tajemství, přímo Vy, a proč jste se tak rozhodl?Já jsem volil ANO. Ne že bych neměl velké výhrady. Akci Vrbětice a následné rozbití česko-ruských vztahů jsem mu vyčítal velmi. Ale bral jsem jej jako menší zlo a mimo jiné v této otázce jsem doufal, že se následně pokusí o nápravu. Ale beru to jako výhru taktiky protizemanovských sil. Dovedly se dokonale spojit a v jednotě je síla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

vladimir007 Škoda, že Vyvadil "analyzoval" jen přítomnost a snad důvody. Mám obavy z toho, jak asi může fungovat taková 5-ti koalice s naprosto různými prioritami a zájmy. Tu pětici spojovala jen touha porazit Babiše a získat nějaké zlaté křesílko ... Lidovci až dosud mluvili jen o manželství pro muže a ženu, piráti horují pro manželství pro všechny (patrně i s kozou :-), piráti chtělí u nás euro, ods chce zachovat korunu. Lidovci chtějí menší daně pro rodiny, ods a topka pro všechny - ale kde se vezmou prachy do rozpočtu ? (No prachy vezmou asi nejdřív co slevy jízdného pro důchodce ..., ale to stačit nebude ..). Zle matičko zle, pravičáci jsou zde .... 10

Červenáček Zeman potom může Babiše omilostnit, aby mohl jako čistý kandidovat na trůn. Za ANO může být premiérem hafo lidí. Například generální ředitel ČEZu. A také budou obecní krajské volby. Možná že s nimi zároveň prezidentské. Stačí čekat. Kdo se směje naposled, směje se nejlépe. 🐸🐸🐸 1

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

