„Jsme svědky bezprecedentního omezování svobody projevu.” Zaznělo varování před Googlem

Organizace Společnost pro obranu svobody projevu varovala před novou vlnou velkého omezování svobody projevu. Tentokrát se obrovská IT společnost chystá... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T18:12+0200

2021-10-09T18:12+0200

2021-10-09T18:12+0200

svět

google

it

twitter

reklama

facebook

svoboda projevu

Google publikoval na svém blogu nové informace týkající se reklamy. Podle slov společnosti nebude možné monetizovat videa na YouTubu a budou zakázané reklamy zpochybňující dogmata o údajných změnách klimatu a globálním oteplování.„V posledních letech jsme od stále většího počtu našich vydavatelských a reklamních partnerů slýchali znepokojené reakce ohledně reklam, které propagují nepřesná tvrzení o změnách klimatu. Zadavatelé reklamy jednoduše nechtějí, aby se jejich reklamy ocitly vedle takového obsahu. A vydavatelé a tvůrci nechtějí, aby reklamy propagující taková tvrzení figurovaly na jejich stránkách nebo v jejich videích,“ napsala společnost Google.„Proto dnes ohlašujeme novou monetizační politiku pro zadavatele Google reklamy, publicisty a YouTube tvůrce, zakážeme reklamu a monetizaci obsahů, které odporují široké shodě vědců o existenci a příčinách klimatických změn,“ dodává americká společnost.Google na svých platformách proto už nedovolí obsahy, jež globální oteplování označují za fámu, nepodloženou teorii či konspiraci, nebo popírají souvislost mezi změnami klimatu a emisemi skleníkových plynů, nebo odmítají souvislost mezi lidskou aktivitou a změnami klimatu.„Bezprecedentního omezování svobody“Záměrů Googlu si na svých sociálních sítích všimla Společnost pro obranu svobody projevu. Ta činnost Googlu označila za „prolomení další hranice“ vedoucí k „bezprecedentního omezování svobody projevu umlčením jedné strany“.„Nové formy cenzury ze strany BigTech tak prolomily další hranici. Je to poprvé, kdy IT korporace zakazuje na svých platformách pochybovat a vést vědecké polemiky o tématu souvisejícím s energetickou krizí, která bude v nejbližších týdnech citlivým politickým tématem. Jsme svědky bezprecedentního omezování svobody projevu umlčením jedné strany veřejné diskuse pod záminkou nezpochybnitelných dogmat,” napsala společnost na svém Facebooku.Výpadek FacebookuSpolečnost Facebook a další služby, WhatsApp a Instagram, měly v pondělí rozsáhlý výpadek. Ten zasáhl i Českou republiku.„Jsme si vědomi, že někteří lidé mají problémy s přístupem k našim aplikacím a produktům. Pracujeme na tom, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu, a omlouváme se za případné nepříjemnosti,“ uvedl tehdy na Twitteru vedoucí komunikace Facebooku Andy Stone.Technologický ředitel společnosti Facebook Mike Schroepfer uvedl jako příčinu výpadků problémy se sítí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Genadij . Google je dobytek 2

1

2021

Zprávy

google, it, twitter, reklama, facebook, svoboda projevu