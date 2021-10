https://cz.sputniknews.com/20211009/keller-k-volbam-uplacat-predvolebni-koalici-z-jedne-silne-strany-a-z-nekolika-trpasliku-se-vymsti-16113731.html

Keller k volbám: Uplácat předvolební koalici z jedné silné strany a z několika trpaslíků se vymstí

Keller k volbám: Uplácat předvolební koalici z jedné silné strany a z několika trpaslíků se vymstí

Koalice SPOLU vyhrála volby a chce začít vyjednávat s koalicí Pirátů a STAN o možnosti sestavit budoucí vládu. Nový kabinet bude čelit stejným otázkám, jako... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T21:25+0200

2021-10-09T21:25+0200

2021-10-09T21:25+0200

názory

volby

názor

jan keller

parlamentní volby

výsledek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/826/45/8264566_16:0:1604:893_1920x0_80_0_0_31c2b79d8e2d0dac09e20a360a730d06.jpg

„Pokud nebude sestavovat vládu Babiš, ale dvě koalice předvolebních stran, bude to především vláda ODS opřená o starosty. Důvěru by taková vláda dostala možná brzy, vnitřní pnutí v ní však budou tak velká, že délku její životnosti předpovědět nelze,” zhodnotil možný povolební vývoji Keller.Rozhodující slovo nyní má prezident Miloš Zeman, který dle ústavy jmenuje nového premiéra země. Zeman dle jeho dřívějších slov pověří sestavením vlády předsedu nejúspěšnější strany. Tiskový mluvčí Jiří Ovčáček dnes oznámil, že Zeman jako prvního přijme zítra předsedu současné vlády Andreje Babiše.Vítězem letošních parlamentních voleb se stala koalice SPOLU, tvořená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která předběhla hnutí ANO o 0,64 %.(dle údajů v 19:53) Koalice Pirátů a STAN by měla ještě dnes večer začít vyjednávat s koalicí SPOLU o možnosti sestavit budoucí vládu, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Předseda ODS Petr Fiala oznámil jednání s koalicí Pirátů a Starostů do 24 hodin.Dvojkoalice Pirátů se Starosty a nezávislými vyšla jako třetí s téměř 16 % hlasy voličů.SPOLU podle dřívějších prohlášení Fialy spolupracovat s hnutím vedeným Andrejem Babišem nehodlá. Nicméně těsně před volbami europoslanec Alexandr Vondra připustil, že spolupráce s ANO závisí na tom, jestli ji povede Andrej Babiš, nebo ne.Poslední stranou, které se podařilo přesáhnout 5% hranici a dostat se do Sněmovny se stala SPD Tomia Okamury s výsledkem 9,56 % hlasů.Jaké naděje do letošních voleb jste vkládal? Přinesou vítězové zásadní změnu v širším slova smyslu?Jan Keller: Letošní volby byly od počátku referendem o Babišovi, tedy o tom, zda má i nadále být v čele vlády, anebo má odejít z politiky. Žádná třetí možnost v této otázce není. Bez ohledu na to, jak Andrej Babiš ve volbách dopadne, nelze od nich očekávat nějaká zásadnější změna. Parametry pro vítěze jsou jasně dány. Bez ohledu na to, kdo zvítězí, bude pokračovat zadlužování země a rozjede se inflace. Prudce se zvedne cena energií, která už nyní začíná lámat rekordy. Tyto věci jsou způsobeny poměry v Evropské unii a v mezinárodní politice, naši zvolení reprezentanti na tom příliš nezmění. Různí vítězové voleb se budou lišit snad jedině v tom, čím budou tyto trendy zdůvodňovat. To je také hlavní věc, o které se v těchto volbách rozhoduje.Jak se podle Vás změní/nezmění zahraniční politika České republiky vůči Rusku?Jak jsme viděli zejména během posledního půl roku, Babišova vláda a takzvaná demokratická opozice se v postojích vůči Rusku prakticky v ničem nelišila. Kdo tyto postoje určuje ve skutečnosti z pozadí, o tom nechci spekulovat. V naší souvislosti je důležité, že výsledky voleb ani v této oblasti s vysokou pravděpodobností nic podstatného nezmění.Jste sociologem a publicistou. Jaká vnitřní témata podle Vás nejvíc rezonovala mezi Čechy v předvolebních časech?V různých regionech rezonovala různá témata. Zejména v Praze to byla témata osobní, tedy odstranění Babiše a potažmo prezidenta Zemana. Mimo Prahu mají lidé trochu jiné starosti. Zajímá je spíše vzestup cen potravin, astronomická výše nájmů, v blízkém výhledu zdražení energií. Citliví jsou také na hrozbu opakování vlny migrace, i když jsou uklidňováni, že nic takového naší zemi nehrozí. Dost se diskutuje také o tom, co může domácnostem přinést tzv. zelený deal plánovaný Evropskou unií, a to opět hlavně v oblasti energie a také dopravy.Které z vítězných hnutí je schopno přinést změnu v hospodářství České republiky a dostatečně poctivě ho připravit k post-pandemickému restartu?To je ve hvězdách. Je dobré si uvědomit, co se v souvislosti s pandemií děje. Někteří naivnější experti se domnívají, že virus vytřídí firmy na konkurenceschopné a nekonkurenceschopné, takže pročistí a svým způsobem ozdraví ekonomiku. Jde však o něco zcela jiného. Už několik dekád procházíme procesem deindustrializace, pracovní síla i podnikatelé se přesunují do oblasti služeb. Ta část služeb, ve které dochází k přímému kontaktu mezi poskytovatelem služby a klientem, byla velkoplošně decimována. Ubytování a pohostinství, cizinecký ruch, letecká doprava, ale i jiné formy přepravy atd. Průmysl byl zasažen mnohem méně. Naopak ty služby, které se obejdou bez přímého kontaktu s klientem (zásilkový obchod, zprostředkování informací apod.), zažily velký boom. Nyní půjde o to, v jaké míře a jak rychle bude možné obnovit prvý druh služeb a v jaké míře bude možno přesunout pracovní sílu do druhého druhu služeb. Předseda Pirátů se domnívá, že se to vyřeší tím, že hostinští půjdou pracovat do Amazonu. Já si to nemyslím, ale důležité bude, zda si to bude myslet příští premiér.Pandemie covidu se významně podepsala na volebních programech stran. Téměř všechny opoziční strany s vládními opatřeními poslední rok a půl nesouhlasily a navrhovaly vlastní řešení, která ale nejsou zatím podložená praxí. Nakolik racionální byl apel „nevolte ANO“, zařídíme to lépe? Dá se říct, že se to spíše mířilo na emoce a negativní postoj k jediné osobě - předsedovi ANO?Opoziční strany sice tvrdily, že by vše, co souvisí s covidem, zařídily lépe než premiér, bohužel neupřesnily, jak by si konkrétně počínaly. Modlím se, aby nepřišla čtvrtá vlna, ve které by po volbách opoziční strany předvedly, co nám po celou dobu volební kampaně tajily, tedy jak s covidem zatočí.Prezident Zeman v červnovém rozhovoru pro CNN Prima News upozornil na to, že koalice znamenají podvod ve volbách, protože neprokazují skutečnou sílu stran. Vesměs to ukázal i průzkum potenciálu jednotlivých stran, který zveřejnila agentura Kantar v září. Podle něho by se do parlamentu dostala ČSSD, Přísaha, KSČM. Co si o názoru pana prezidenta myslíte? Jaká budoucnost čeká strany, které se do parlamentu nedostaly?Josef Lux kdysi správně prohlašoval, že koalice se tvoří po volbách. Uplácat předvolební koalici z jedné silné strany a z několika trpaslíků se dotyčným stranám nakonec vymstí. Buď u nich kroužkování dopadne úplně jinak, než si jejich lídři představovali, anebo se pohádají o funkce, které tímto ne zcela čestným postupem získají. A to nemluvím o tom, že teprve ve vládě se ukáže, zda a nakolik byly programy jednotlivých stran předvolebních koalic skutečně slučitelné. Pro voliče to může být probuzení docela mrzuté.Koho prezident Miloš Zeman zmocní sestavením vlády? S jakými problémy se může setkat? Bude tento proces dlouhý?Prezident Miloš Zeman již v létě prohlásil, že pověří sestavením vlády stranu, která získá nejvyšší procento hlasů. Tedy nikoliv koalici předvolebních stran. To znamená, že i v případě, že by koalice SPOLU předstihla stranu ANO, nebyl by důvod pověřovat sestavením vlády někoho jiného než Andreje Babiše.Po posledních volbách nová vláda získala důvěru parlamentu až po šesti měsících. Bude podle Vás pro letošní vládu obtížné získat důvěru?Tyto volby znamenají především obrovské fiasko Pirátů. Ze 22 poslaneckých mandátů obhájí předseda Bartoš tři nebo čtyři. To znamená, že pokud nebude sestavovat vládu Babiš, ale dvě koalice předvolebních stran, bude to především vláda ODS opřená o starosty. Důvěru by taková vláda dostala možná brzy, vnitřní pnutí v ní však budou tak velká, že délku její životnosti předpovědět nelze.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Obě profašistické, antibenešovodekretové koalice sice spolu mohou jednat třeba o nočních můrách za bílého dne, ale Zeman jmenuje premiérem/či vyjednavačem, Babiše. Nepovede-li se sestavit vládu, pak podle mě pověří jiného člověka za ANO (třeba i nestraníka), který by měl větší koaliční potenciál. 🐸🐸🐸 2

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

volby, názor, jan keller, parlamentní volby, výsledek