https://cz.sputniknews.com/20211009/koalice-spolu-a-pirstan-chteji-vytvorit-vladu-a-zadaji-hrad-o-povereni-fialy-16114590.html

Koalice SPOLU a PirStan chtějí vytvořit vládu a žádají Hrad o pověření Fialy

Koalice SPOLU a PirStan chtějí vytvořit vládu a žádají Hrad o pověření Fialy

Jak informuje ČTK, koalice SPOLU, která zahrnuje ODS, lidovce a TOP 09 společně s koalicí Pirátů a STAN dnes podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T22:39+0200

2021-10-09T22:39+0200

2021-10-09T22:39+0200

volby

česká republika

vláda

výsledky

politika

vláda české republiky

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/12964101_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_cda5a050aeb23ff50caa8449b6189359.jpg

Šéf SPOLU Petr Fiala uvedl, že budou koalice jednat o vládě jen společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty. „Strany deklarují vůli vytvořit společně vládu a žádají prezidenta, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení takové vlády,“ konstatoval Fiala.Petr Fiala již dříve avizoval, že osloví Piráty. „Naše koalice zůstane pospol, v nejbližší době oslovíme Piráty se Starosty a budeme s nimi vyjednávat o sestavení nové vlády. S ANO ani SPD jednat nebudeme,“ uvedl.Otázkou však zůstává, koho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády. Dříve se totiž zmínil o tom, že sestavením nového kabinetu pověří nejsilnější stranu, a tou je ANO. Nehledě na to však i spolu s mandáty strany SPD bude mít jenom 92 křesel.Fiala si ale myslí, že Zeman většinu dvou koalic nemůže ignorovat. Fiala proto doufá, že to s ním Zeman v dohledné době projedná.Šéfové Pirátů a STAN po deváté hodině přišli na jednání s koalicí SPOLU. Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že chtějí koalici poblahopřát k vítězství a vyjádřit svoji ochotu spolupracovat. „Jedeme poblahopřát vítězům, což se sluší. A deklarovat, že spolu chceme spolupracovat,“ uvedl. Ivan Bartoš dodal, že teď záleží na Miloši Zemanovi, jak se k tomu postaví.Volby 2021Zmiňme, že po sečtení 100 procent voličských hlasů volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,79 procent. Na druhé příčce skončilo hnutí ANO s 27,12 procenty. Třetí skončili Piráti a STAN s 15,62 procenty. Čtvrté místo obsadilo hnutí SPD s 9,56 procenty. Hnutí Přísaha nabralo 4,68 procent. Za Přísahou následuje ČSSD se ziskem 4,65 procent. KSČM získala pouhých 3,60 procent voličských hlasů.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00. Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí byl o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Je skvělé že bolševici socani a Babiš jsou mimo😁 Je vidět že nás národ není tak zdegenerovaný jako ruský který se nechá uchlácholit jedním oligarchou.🇨🇿👍👍👍👍👍

Genadij . Bolševická ekoklima feministická tlupa má smůlu. Babiš je sen

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, česká republika, vláda, výsledky, politika, vláda české republiky, parlamentní volby