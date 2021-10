https://cz.sputniknews.com/20211009/lekarka-varovala-pred-zhoubnym-vlivem-mikrovlnek-na-lidske-zdravi-16104937.html

Lékařka varovala před zhoubným vlivem mikrovlnek na lidské zdraví

Lékařka varovala před zhoubným vlivem mikrovlnek na lidské zdraví

Plastové nádobí rozehřáté v mikrovlnné troubě může způsobit vývoj některých onkologických onemocnění, uvedla členka ruské Národní asociace dietologů a... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T07:21+0200

2021-10-09T07:21+0200

2021-10-09T07:21+0200

zdraví

potraviny

mikrovlnka

onkologie

výživa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/16104913_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_77e2d4ee003c5ebfd7a84bac61621452.jpg

„Hrozí totiž, že se do pokrmů dostanou škodlivé sloučeniny. Pokud v takovém nádobí ohřejete jídlo jen jednou, není pravděpodobné, že by to mělo vážný dopad. Ale ty látky, které při zahřívání přecházejí z plastových výrobků do jídla, jsou pravděpodobně karcinogeny. Pravidelně připravovat jídlo v takovém nádobí by se proto nemělo,“ uvedla dietoložka.Kruglovová upozornila, že nejbezpečnější je používání skleněného nádobí k ohřívání jídla v mikrovlnce.Rovněž nedoporučuje opakované ohřívání jídel. Tepelná úprava podle ní mění složení jídla a následkem toho potraviny ztrácejí své užitečné vlastnosti. Pod vlivem vysokých teplot se totiž mohou rozpadat vitaminy.Škodí samotná mikrovlnka zdraví?Celkově se dá říct, že příprava jídla v mikrovlnné troubě je zdravější než v troubě nebo na sporáku. Aspoň si to myslí Olga Bagrjancevová, vedoucí vědecká pracovnice Federálního výzkumného centra pro výživu, biotechnologii a bezpečnost potravin.Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je jídlo, které je připravováno nebo ohříváno v mikrovlnné troubě, bezpečné a má stejnou výživnou hodnotu jako jídlo připravené tradičním způsobem. Kromě toho má mikrovlnná trouba dokonce výhody oproti konvenčním sporákům a troubám, pokud jde o dietní stravu, řekla Olga Bagrjancevová Radiu Sputnik.„Mikrovlny pronikají hluboko do jídla a ohřívají ho rychleji, zkracuje se doba přípravy. Kromě toho se při přípravě jídla v mikrovlnné troubě netvoří zlatá kůrka jako při smažení nebo pečení v troubě. Produkt zůstává dietním. Zlatá kůrka obsahuje látky, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví. Je to benzopyren, benzoanthracen a další. U některých nemocí jsou ze stravy vyloučena smažená a tučná jídla, která připravujeme na sporáku nebo v troubě. V mikrovlnné troubě takový produkt nezískáme,“ říká Olga Bagrjancevová.Odborný ekolog vyvrátil mýty o mikrovlnných troubáchŠkodlivost elektromagnetického záření od mikrovlnek se zveličuje. O tom, co se ve skutečnosti děje s jídlem v mikrovlnce, promluvil v rozhovoru pro Sputnik ředitel laboratoře Ekologie životního prostoru odborný ekolog Anton Jastrebcev.Mnozí se domnívají, že když si uvaříme nebo ohřejeme jídlo v mikrovlnce, stává se jídlo „ozářeným“ a nelze ho jíst. To vůbec není pravda, tvrdí Anton Jastrebcev. V rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, jak působí na potraviny záření v decimetrovém pásmu.Měli byste se však raději nacházet v jisté vzdálenosti od zapnuté mikrovlnky, podotkl odborník.„Samotná trouba při provozu skutečně vyzařuje elektromagnetické vlny. Ty se šíří nejčastěji v okruhu přibližně metr a půl až tři metry v závislosti na modelu trouby. Proto byste se neměli nacházet v bezprostřední blízkosti od zapnuté mikrovlnky, ustupte raději o 1,5 až dva metry. Kromě toho záleží mnohé na výkonu trouby a na potravinách. Čím více potravin se v troubě ohřívá nebo vaří, tím lépe, tím více energie pohlcují tyto potraviny,“ řekl Anton Jastrebcev.

https://cz.sputniknews.com/20210928/dietolozka-prozradila-jestli-je-dobre-pit-mleko-kazdy-den-15970304.html

Červenáček Stále se najde vštšina, duševních naháčů, kteří si budou prakticky užívat ohřevu v mikrovlnce. Jak jinak, že ? Blbost, vy kluci pitomý, nesmí bejt. Ale od nás by se dala vyvážet nákladními vlaky každý den. 🐸🐸🐸🐸 1

Červenáček Když budete zalévat rostliny vodou vařenou v mikrovlnce a pak vychlazenou, zahynou za 14 dnů. Záření ohřívá způsobením rozkmitáním molekul například tuků, a jejich třením o sebe. Do hlobky 2,5 cm. Hloubějí dochází k ohřevu ohříváním se neohřátých částí o ohřáté. Rozbíjí především delší molekuly, například vitaminu C. Co potom vlastně konzumujeme a co to v metabolismu těla provádí ? Elektronku do mikrovlnky, magnetron, vynalezl český vědec. Jindy se uvádí zahraniční vědec, v roce 1926. Vlastní magnetron bývá měděný válec s dutinovými rezonátory. Mikrovlny mohou způsobit těžké popáleniny, trvalou slepotu nebo smrt. Napětí MOTu 2100V 50Hz je též smrtící. Kondenzátor může zůstat nabitý i po vypnutí. Elektroniku mikrovlnky sami neopravujte. Pro osoby s elektronickými implantáty nebo podpůrnými přístroji (kardiostimulátory, inzulinové pumpy...) může i velmi slabé mirkovlnné záření znamenat smrt. Mikrovlny mohou zničit veškerou elektroniku a paměťová média v okolí, zvláště při špatném

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, mikrovlnka, onkologie, výživa