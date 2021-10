https://cz.sputniknews.com/20211009/muradov-travi-posledni-tydny-v-uzbekistanu-jak-zvlada-bagarova-odlouceni-a-peci-o-jejich-dcerku-16108198.html

Muradov tráví poslední týdny v Uzbekistánu. Jak zvládá Bagárová odloučení a péči o jejich dcerku?

Zpěvačka a porotkyně SuperStar Monika Bagárová je na péči o dcerku Rumiu momentálně sama. Její partner Machmud Muradov tráví poslední týdny v rodném... 09.10.2021

Zpěvačka uvedla, že z přesvědčení nechce využívat pomoc profesionální chůvy a pomoc přichází ze strany jejích rodičů. Uvedla to pro Super.cz.Prozradila, že s partnerem Muradovem je v kontaktu prostřednictvím telefonu. „Voláme si každý den hned několikrát, takže jsme stále v kontaktu. Samozřejmě odloučení není nikdy jednoduchý. Je to náročný a je nám samozřejmě smutno, to určitě,“ uvedla.Podle jejích slov řeší Muradov v Uzbekistánu pracovní věci – založil si totiž vlastní zápasovou organizaci a podniká ve své rodné zemi.Zmiňme, že nedávno proběhly médii spekulace o tom, že to ve vztahu mezi Monikou a Machem skřípe. Oba však tyto spekulace odmítli. V podobném duchu se vyjádřila i pro Super.cz.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Muradov se narodil v sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

