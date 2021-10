https://cz.sputniknews.com/20211009/na-ukrajine-misi-eu-v-teto-zemi-oznacili-za-ranu-do-zad-rusku-16107003.html

Na Ukrajině misi EU v této zemi označili za „ránu do zad“ Rusku

Na Ukrajině misi EU v této zemi označili za „ránu do zad“ Rusku

Založení vojenské cvičné mise EU na Ukrajině se může stát pro Rusko „ránou do zad“. S tímto prohlášením vystoupil ukrajinský vojenský odborník, plukovník v... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru, čím silnější budou ozbrojené síly Ukrajiny, tím méně bude Rusko mít možností „nátlaku“ na Kyjev pro podepsání Minských dohod, píše ukrajinský portál Hlavred.Podle slov Ždanova jsou minské dohody geopolitickým úkolem, který se pokouší vyřešit ruský prezident Vladimir Putin.Splnění těchto dohod ukrajinskou stranou může přivést ke změně bilance sil ve východní Evropě, dodal.30. září označil bývalý poslanec Nejvyšší rady Jevhen Murajev za „španělskou hanbu“ nedávný slib ministra zahraničí Ukrajiny Dmytra Kuleby vytvořit pro Rusko „vážné problémy“. Podotkl, že už bezmála sedm let označuje Kyjev Moskvu za agresora, žádné problémy pro ni ale nikdo dosud nevytvořil.29. září promluvil Kuleba o ochotě úřadů země vytvořit pro Rusko „vážné problémy“. Podle jeho slov v současné době pracuje Kyjev se svými partnery na podmínkách, které prý mají donutit Moskvu k tomu, aby zastavila „agresi“.Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou se zkomplikovaly poté, co v roce 2014 došlo na Ukrajině ke státnímu převratu. Kyjev zahájil vojenskou operaci proti Donbasu, jehož obyvatelé nesouhlasili s výsledky výměny moci, a úřady Krymu se rozhodly uspořádat referendum o novém sjednocení s Ruskem. V důsledku referenda hlasovalo 96,77% krymských voličů a 95,6% obyvatel Sevastopolu pro návrat poloostrova do sestavy Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Zajímavé je, že se po roce 2014 objevilo na Ukrajině tolik snílků, možná národní tradice, epidemie, kdo ví. 3

Červenáček Když přadlena přede, plukovník plukne. A tento dokázal, že zná přímou úměru. Když vzroste, tak vzroste. . . Bodaj by mali na Ukraině viacej takýchto múdrych plukovníkou ... My tuná máme zasa nedebila K. Olinku. 🐸🐸🐸🐸 1

