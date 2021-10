https://cz.sputniknews.com/20211009/odbornici-prohlasili-ze-nedostatek-plynu-bude-pretrvavat-nehlede-na-putinova-slova-16106268.html

Odborníci prohlásili, že nedostatek plynu bude přetrvávat nehledě na Putinova slova

Odborníci prohlásili, že nedostatek plynu bude přetrvávat nehledě na Putinova slova

Světový plynový trh trápí i nadále nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o možném zvýšení dodávek, podotýkají odborníci Bank of America (BofA). 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T10:53+0200

2021-10-09T10:53+0200

2021-10-09T10:53+0200

svět

vladimir putin

rusko

usa

plyn

evropa

cena

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/50/76/507621_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5f68957f6a94f3c217cf94eab31c480a.jpg

Prezident Ruska Vladimir Putin uspořádal ve středu poradu o energetice, na níž byla velká pozornost věnována cenám na evropském plynovém trhu. Hlava ruského státu mj. zdůraznil, že Gazprom plní a musí plnit i nadále smluvní závazky. Zároveň vyzval k tomu, aby byla promyšlena možnost opatrného zvyšování nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že potenciál pro zvýšení dodávek plynu do Evropy existuje, všechno ale záleží na komerčních dohodách.Rozbor bilance ruského plynu ukazuje, že možnosti Gazpromu dodávat větší objemy plynu do Evropy v této zimě mohou být omezeny, protože Rusko stále ještě naplňuje své podzemní plynojemy, a proudy přes Ukrajinu jsou omezeny, podotýkají v BofA. Gazprom zůstává i nadále jedním z hlavních beneficiárů z nynějšího zvýšení cen v Evropě, zdůrazňují odborníci.Ceny plynu v Evropě se prudce zvýšily v posledních měsících. Jak podotýkají odborníci, růst cen futures v Evropě je spojen s několika faktory: nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po LNG v Asii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir

Gazprom zůstává i nadále jedním z hlavních beneficientů z nynějšího zvýšení cen v Evropě, zdůrazňují odborníci. A to je ono, co jim vadí. Mysleli si, že sankcemi proti NS2 Rusko poškodí, ale ve svém důsledku poškodili nejvíce sami sebe. Podotýkám, že ještě ani nemrzlo . V rámci přípravy na zimu, by ti odborníci měli na nějaký čas pobýttřeba někde na severu Aljašky či Kanady a zahřívat se dřevorubeckými pracemi. Ověřeno, ty zahřejí každého.

2