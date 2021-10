https://cz.sputniknews.com/20211009/paroubek-se-vyjadril-k-moznym-scenarum-po-volbach-bude-mit-cesko-nestabilni-vladu-16108860.html

Paroubek se vyjádřil k možným scénářům po volbách. Bude mít Česko nestabilní vládu?

Paroubek se vyjádřil k možným scénářům po volbách. Bude mít Česko nestabilní vládu?

Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek se ve vysílání na CNN Prima News podělil o možné scénáře vývoje po volbách. Upozornil na to, že kdyby některá z koalic... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T15:05+0200

2021-10-09T15:05+0200

2021-10-09T15:05+0200

česko

scénář

volby

vláda

jiří paroubek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/12884673_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_c431021564092f75a69c841f49703fb1.jpg

Někteří političtí lídři se ohledně letošních sněmovních voleb nechali slyšet, že se jedná o přelomové volby. Paroubek si však myslí, že tomu tak není.„Buď to bude potvrzení trendu, jakým Česko jde, nebo tu bude jiná vláda s pravostředovým zaměřením,“ uvedl dál.Podle Paroubka lze očekávat velmi vyrovnaný boj, který by mohl vyústit do velmi těsných výsledků. Zdůraznil, že by mohlo dojít k situaci, že vznikne slabá koalice, která by měla pouze 101 hlasů.„Těch psychopatů, kteří si myslí, že jsou tím 101. hlasem, je celá řada. Dávat dohromady vládu bude těžké. Vracíme se do éry první republiky, kde bylo mnoho rozplizlých stran. Vítěz voleb bude mít spoustu práce se skládáním většiny,“ řekl Paroubek ve vysílání na CNN Prima News.Paroubek má s podobnými situacemi své zkušenosti, proto přiblížil, co se odehrává v mysli stranických lídrů těsně po skončení hlasování.Diskuze ohledně voleb se účastnil i sociolog a analytik Jan Herzmann. Ten má za to, že volby byly velmi emotivní.„Já bych tyto volby nazval nejemočnějšími. Volby neměly jedno opravdové klíčové téma, v kampani byl prostor pro osobní polohu, pro emoce. Řada lidí se na poslední chvíli rozhodovala právě na základě emocí,“ uvedl odborník.Volby do Poslanecké sněmovnyV Česku měli občané v pátek a v sobotu šanci hlasovat, jaká politická hnutí postoupí do parlamentu a která dostanou šanci sestavit vládu. Hlasovalo se do 14:00. Nyní bude následovat sčítání voličských hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejňovány na volebním webu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211009/druhy-den-parlamentnich-voleb-hlasovat-se-bude-do-14-00-16105435.html

❌➗➖➕ V totalitních režimech je vždycky nejzajímavější ta volební účast, kdy si občan může trochu udělat dojem kolik namozkovaných blbečků věří na tu "" kapitalistickou třídní "demokracii"" a chodí volit, a tím provozovatelům režimu slouží jako mediální volební stafáž, kde se Babiš a Zeman tak rádi příkladně nechávají filmovat, jak volí 🤩🤩🤩

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scénář, volby, vláda, jiří paroubek