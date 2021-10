https://cz.sputniknews.com/20211009/plackova-zverejnila-rodinne-foto-lide-neskryvali-dojeti-16111792.html

Plačková zveřejnila rodinné foto. Lidé neskrývali dojetí

Slovenská podnikatelka a influencerka Zuzana Plačková nadchla své sledující na Instagramu novou fotografií. Podle mnoha jejích obdivovatelů na ní totiž působí... 09.10.2021

Plačková zveřejnila na Instagramu nové rodinné foto, na kterém jí dělá společnost malá holčička a její domácí mazlíček – malé prasátko. „Víkend s rodinkou,“ napsala k fotce.Mnozí uživatelé zareagovali pod fotkou v komentářích. Podle některých působila Zuzana na fotce velice spokojeně a uvolněně.Někteří poukazovali na to, že Zuzaně sluší úsměv. „Úplně jiná,“ napsala další sledující. „Zuzko, ne že byste jindy nebyla pěkná. Ale tady jste krásná, taková spokojená, šťastná, uvolněná,“ vzkázala jí další uživatelka.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze nedávno zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.„Během domovních prohlídek zajistili policisté více než devět kilo metamfetaminu, z nichž by se dalo vyrobit minimálně 90 tisíc jednorázových dávek drogy. Zajistili i zbraně, střelivo, cigarety a více než 70 000 eur,“ stálo v oficiálním vyjádření slovenské policie.Plačková a dalších čtrnáct lidí bylo nakonec obviněno. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí za tím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí. Soud nakonec rozhodl, že manželé zůstávají stíhaní na svobodě, protože soudce nepokládal důkazy dostatečné k tomu, aby skončili ve vazbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

