https://cz.sputniknews.com/20211009/predbezne-vysledky-komuniste-jsou-mimo-hru-16110479.html

Předběžné výsledky: Komunisté jsou mimo hru

Předběžné výsledky: Komunisté jsou mimo hru

Podle předběžných výsledků, po sečtení více než tří čtvrtin volebních hlasů, se Komunistická strana Čech a Moravy nedostane do Poslanecké sněmovny. Pro... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T16:38+0200

2021-10-09T16:38+0200

2021-10-09T16:45+0200

česko

ksčm

poslanecká sněmovna

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/999/57/9995766_0:1:2616:1473_1920x0_80_0_0_e62d977953f23d30cb7b07eb1e492b54.jpg

Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů voličů se Komunistická strana Čech a Moravy pod vedením Vojtěcha Filipa nedostane do Poslanecké sněmovny. Podle průběžných výsledků straně svoji přízeň projevila necelá čtyři procenta voličů.Osud ČSSDPod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny zůstává také Česká strana sociálně demokratická vedená Janem Hamáčkem.Česká média přinesla informace, že Jan Hamáček odstoupí, pokud se ČSSD nepodaří dostat do Poslanecké sněmovny.V Česku v sobotu začal v 08:00 druhý den letošních sněmovních voleb. Hlasovalo se do 14:00. O hlas voličů soupeří dvaadvacet politických subjektů. Aby se dostaly do Poslanecké sněmovny, musí překonat pětiprocentní bariéru. Celkem o 200 poslaneckých míst soupeří 5242 volebních kandidátů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211009/paroubek-se-vyjadril-k-moznym-scenarum-po-volbach-bude-mit-cesko-nestabilni-vladu-16108860.html

❌➗➖➕ Největší česká tragédie, je teď zřejmě kompletní. KSČM a ČSSD to bohužel ale už před léty prohráli, když se Sobotkovi a Babišovi povedlo infiltrovat a zničit ČSSD, kde tehdy USraelcům/kapitalistům hrozilo, že tehdy silné socialisticky zaměřené strany KSČM a ČSSD by udělali vítěznou vládní koalici a měli pak vládní moc. Po tom pak už bylo všechno ztracené, protože USraelci získali vládní moc a mohli si prosadit a dělat co se jim zlíbí. Doufejme že komunisti a sociáldemokrati alespoň zapláčou jak byli blbí a posledně i blbě hlasovali o důvěře k Babišově vládě.. 🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 4

Červenáček Mimo hru, ztracené hlasy, je Přísaha, ČSSD, a KSČM, protože zbývají sečíst mnohé okrsky ve velkých městech a ty to občanům opět podělají svým pravicovým postojem, jako už poněkolikáté. Na pražáky, brňáky a další je povoleno nadávat jako na K. Olinku. Nevadí jim, že při dominanci koalice Spolu jde také o zrušení Benešových dekretů. A jeden můj návrh: Aby se zbytečně nepřicházelo o cca 20 % hlasů, šlo by dát do zákona, nebo umožnit aby samy odstoupily těsně před volbami ty strany, které nedosáhly min. 3 %. 🐸🐸🐸 2

11

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ksčm, poslanecká sněmovna, parlamentní volby