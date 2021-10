https://cz.sputniknews.com/20211009/rakousky-kancler-sebastian-kurz-rezignuje-16112841.html

Rakouský kancléř Sebastian Kurz rezignuje

Rakouský kancléř Sebastian Kurz rezignuje

Rakouský kancléř Sebastian Kurz uvedl, že rezignuje kvůli vyšetřování, které proti němu vedou státní zástupci. Kurz navrhl ministra zahraničí Alexandera... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

Kurz uvedl, že v zájmu řešení vládní krize odstoupí. Zůstane tak pouze předsedou svých lidovců. Odchod kancléře požadovali také koaliční Zelení.Uveďme, že podle sdělení státního zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu čelí Kurz a jeho nejbližší kolegové z podezření, že si před lety koupili příznivý mediální obraz za peníze daňových poplatníků. Podle dostupných informací to mělo tehdejšímu ministru zahraničí Kurzovi usnadnit cestu do čela lidové strany i vlády.Opoziční politické strany už vyzvaly Kurze k rezignaci. A také koaliční partner, tedy Zelení, by si přál na postu kancléře „někoho bezúhonného“. Kurz však ještě doposud trval na tom, že kancléřem „samozřejmě zůstane“.Kurz dodal, že toto rozhodnutí pro něj nebylo snadné. Zdůraznil, že se vzdá funkce kancléře, ale zůstane předsedou strany a lídrem její frakce v parlamentu.Sebastian KurzSebastian Kurz je rakouský politik, od ledna 2020 spolkový kancléř, když tuto funkci zastával již v letech 2017–2019. Od července 2017 působí také jako předseda Rakouské lidové strany. Po rezignaci vicekancléře Reinholda Mitterlehnera v květnu 2017 jej nahradil na pozici předsedy lidovců. V následných parlamentních volbách 2017 dovedl lidovce k vítězství se ziskem 31,5 % hlasů. Kancléřem byl jmenován 18. prosince 2017 spolu s dalšími členy svého prvního kabinetu.V úřadu kancléře se Kurz stal nejmladším premiérem na světě, poprvé ve 31 letech a podruhé o tři roky později, čímž v tomto kritériu předstihl Finku Sannu Marinovou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

