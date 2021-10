Roztržka kolem zdraví prezidenta: Ústavní právníci se neshodnou ohledně Zemana

https://cz.sputniknews.com/20211009/roztrzka-kolem-zdravi-prezidenta-ustavni-pravnici-se-neshodnou-ohledne-zemana-16105917.html

Okolo prezidenta republiky, který odvolil za pomoci přenosné urny a zrušil svoji účast v nedělním pořadu televize Prima, probíhají diskuse, zdali je schopen ze zdravotního hlediska vykonávat svůj úřad.Podle slov Aleše Gerlocha, ústavního právník a prorektora Univerzity Karlovy, by parlament mohl přijmout usnesení, že Miloš Zeman již není způsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky. Toto rozhodnutí by přitom musely učinit obě komory parlamentu v hlasování formou nadpoloviční většiny.„Ale měl by vycházet z nějakých konkrétních podkladů, v daném případě ze zdravotní dokumentace nebo nějaké lékařské zprávy, která by byla za tím účelem poskytnutá,“ cituje slova Gerlocha portál Idnes.„V zásadě se vychází z toho, že by to měla být nesporná situace. Tedy situace, kdy je třeba prezident republiky unesen nebo se dlouhodobě zdržuje třeba v zahraničí a odmítá se vrátit či je v bezvědomí a nemůže vykonávat úřad,” dodal ústavní právník.Podle jeho slov není důvodem pro podobné hlasování hospitalizace či nemoc. I při pobytu v nemocnici je totiž prezident schopen vykonávat svůj úřad.Gerloch uvedl, že v dané situaci, v jaké se prezident nyní nachází, není podobné hlasování na místě. Situace se ovšem může vyvíjet.Opačného názoru je ústavní právník Jan Kysela. „Teď jsme v situaci, že prezidentovo tělo bez ohledu na stav mysli přestává fungovat v míře, která mu umožňuje být plnohodnotným prezidentem republiky. Už na jaře byl dle mého důvod zabývat se ústavním článkem 66, teď jsou důvody o to zřetelnější,“ prohlásil v rozhovoru pro Seznam Zprávy.Článek 66 Ústavy hovoří o přechodu pravomocí prezidenta republiky na jiné členy ústavodárného sboru. Pokud by obě komory parlamentu skutečně odhlasovaly odejmutí pravomocí Miloši Zemanovi, sice by zůstal v úřadu, o své pravomoci by ale přišel.Zeman by rozhodnutí mohl napadnout u Ústavního soudu. Ten by o věci rozhodoval přednostně.Vystoupení ZemanaTiskový mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček v průběhu včerejška přiznal, že Miloš Zeman se potýká s určitými zdravotními problémy. Podle jeho slov v současné době je nejdůležitější to, aby se prezident zotavil a měl síly na další práci. V souvislosti s tím Ovčáček nepovažuje za nutné jakákoli vystoupení Zemana na veřejnosti.„Poté, co byl hospitalizován, musí nabrat sil. Musíme si uvědomit, že mu je 77 let, to se prostě mohou některé neduhy objevit…Teď je důležité, aby pan prezident měl dostatek sil pro další práci. Není potřeba ho vystavovat,” vyjádřil se Ovčáček.Jak uvedla česká média, Ovčáček ve svém komentáři připomněl, že zdravotní potíže během působení ve funkci prezidenta měli také Tomáš Garrigue Masaryk i Václav Havel. „Nemoc může postihnout každého,” dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bobo Je to ostuda takto se zaobírat zdravím člověka a navíc prezidenta republiky 1

Červenáček Před důležitým státnickým úkonem za prezidentem může (nyní musí?) přijít komise ve složení několika politiků a lékařů, a zjistit, zda je příčetný, to je, jestli má funkci poznávací a rozlišovací. A potom může prezident rozhodnout o těch dvou variantách, tedy zda a koho jmenuje premiérem nebo koho pověřuje vyjednáváním o složení vlády. ..Prezident je nositel státnosti a ústavnosti. Je nejdůležitějším politikem. On, nebo kdo jej nahradí - Vondráček předseda dolní sněmovny, může například rozhodnou, zda vláda v demisi bude zatím vykonávat funkce vlády. Klid .. . Masaryk založil funkci prezidenta na sakrální bázi, ten on je něco jako nositel české královské koruny. 🐸🐸🐸🐸 1

