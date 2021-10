https://cz.sputniknews.com/20211009/slovensku-neni-situace-lhostejna-zeme-darovala-rwande-a-keni-440-tisic-davek-vakcin-proti-covidu-16109361.html

Slovensku není situace lhostejná. Země darovala Rwandě a Keni 440 tisíc dávek vakcín proti covidu

Slovensku není situace lhostejná. Země darovala Rwandě a Keni 440 tisíc dávek vakcín proti covidu

Slovenská republika v pátek 8. října doručila pomoc ve formě stovek tisíc dávek vakcín proti koronaviru do dvou partnerských zemí v Africe - do Rwandy a Keni... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T15:36+0200

2021-10-09T15:36+0200

2021-10-09T15:36+0200

slovensko

slovensko

nemoc

vakcína

onemocnění

nákaza

koronavirus

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/46/33/463343_0:87:2565:1529_1920x0_80_0_0_e157c7249f835879602dcf13b38f237d.jpg

„Slovensko plně podporuje spravedlivou distribuci vakcín, protože boj proti pandemii bude účinný, pouze pokud bude vakcína dostupná i v méně vyspělých zemích a speciálně africké země dlouhodobě poukazují na potřebu naplňování principu vakcinační spravedlnosti,“ uvedla státní tajemnice ministerstva zahraničí Ingrid Brocková.Vakcíny AstraZeneca jsou poskytovány jako součást oficiální rozvojové pomoci SR pod značkou SlovakAid a v rámci iniciativy Team Europe. Dopravní náklady na přepravu vakcín pokryje EU do výše 75 procent.Keňa je podle komunikačního odboru ministerstva zahraničí klíčovým partnerem a programovou zemí rozvojové spolupráce SR již od samotného vzniku SlovakAid a zároveň největším příjemcem dvoustranné rozvojové spolupráce SR. Plná proočkovanost obyvatelstva Keni je aktuálně pouze na úrovni 2,9 procenta.Dar v podobě 160 tisíc dávek vakcín proti onemocnění covid-19 je vhodným a efektivním doplněním aktivit, které Slovensko v Keni uskutečňuje s cílem zmírňovat sociální a ekonomické dopady pandemie na místní obyvatelstvo a rozvoj země.Důležitou partnerskou zemí SlovakAid je také Rwanda, která hraje vedoucí roli v boji proti onemocnění covid-19 v regionu Východní subsaharské Afriky.Darování 280 tisíc dávek vakcín proti onemocnění covid-19 Rwandě je podle komunikačního odboru nejen významným gestem solidarity, ale i adresnou formou podpory země, která navzdory omezeným možnostem patří v regionu mezi nejaktivnější v boji proti šíření pandemie.Covid v zemiProstřednictvím 12 269 provedených RT-PCR testů bylo odhaleno v pátek na Slovensku 1793 případů nákazy novým koronavirem. Přibylo devět obětí. Informuje o tom Národní centrum zdravotnických informací (NCZI).V nemocnicích je hospitalizováno 796 pacientů, potvrzené onemocnění má 730 lidí. Mezi hospitalizovanými není vůbec očkovaných nebo jen částečně očkovaných 83,5 procenta lidí. Na JIP je 90 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 77 osob. Počet potvrzených obětí na plicní formu covidu vzrostl o devět osob.Celkový počet očkovaných osob první dávkou vakcíny je 2 469 059; za předchozí den přibylo 3120 očkovaných. Druhou dávku vakcíny již dostalo 2 271 294 lidí, uplynulý den se naočkovalo 3167 lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210913/znacna-cast-senioru-neni-ockovana-vlada-musi-vyvracet-dezinformace-o-vakcinaci-vyzyvaji-lekari-15821345.html

https://cz.sputniknews.com/20211006/vyhrozuji-jim-policie-sr-poskytne-vetsi-ochranu-zdravotnikum-pred-odpurci-ockovani-16078464.html

ivanvas

to je z tých 2,3 mil. nespotrebovaných vakcín, ktorých už koncom októbra končí platnosť ? Lebo sa riešilo, či ich zlikvidovať alebo darovať niekomu. Tak či tak sme dali niekomu zarobiť 46 mil .€, ktoré sme vyhodili von oknom, pričom za tú sumu sme mohli postaviť jednu špičkovú nemocnicu. Nespotrebované vakcíny nám dodávateľ nezoberie veľkodušne späť tak ako to urobilo Rusko so SPUTNIKOM V...