SPD půjde podle Radima Fialy do vlády s ANO jen v případě, že slíbí zákon o referendu

Parlamentní volby máme za sebou, lidé rozhodli, kdo se dostane do Sněmovny na další čtyři roky. Hnutí SPD má po asi 90 procentech sečtených hlasů přes 9,90...

2021-10-09T17:29+0200

Radim Fiala ve volebním štábu na pražském Střižíkově uvedl, že za hlavní podmínku pro případný vstup do vlády s ANO považuje hnutí SPD zákon o referendu, který by umožnil hlasování o vystoupení nebo setrvání České republiky v Evropské unii. Kromě toho sdělil, že SPD z programových důvodů předem vylučuje spolupráci s Piráty.Podle slov Fialy by za úspěch hnutí považovalo výsledek lepší než před čtyřmi lety, kdy získalo asi 10,6 procenta hlasů. Konstatoval, že po volbách by SPD chtěla být ve vládě, aby měla příležitost prosadit co nejvíce bodů svého programu.Co se týče spolupráce s Piráty, tu Fiala v souladu s předchozími vyjádřeními představitelů strany vyloučil. Podle něj je totiž jejich program a program Pirátů „úplně proti sobě“. S hnutím ANO programové průniky vidí, avšak hlavní podmínka je zákon o celostátním referendu.Vláda bez premiéra BabišeMéně důležitou podmínkou je podle něj to, aby v případné vládě nebyl premiér Andrej Babiš, který by si podle něj měl vyřešit nejprve svoje aktuální problémy. Sám Fiala podle svých slov zatím uvažoval o tom, že by zůstal předsedou poslaneckého klubu SPD, ve vládě by podle něj měli zasednout odborníci.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00.Podle předběžných výsledků (cca 90 procent sečtených hlasů) se do Sněmovny dostane hnutí ANO, koalice SPOLU, koalice Pirátů a Starostů a SPD. Strana ČSSD je pod hranicí pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny, stejně tak Přísaha. Komunisté, Trikolóra ani Volný blok se do Sněmovny nedostanou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

