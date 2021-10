https://cz.sputniknews.com/20211009/spravedlnost-rovnost-zdravy-rozum-laska-k-detem-a-demokracie-modlitba-advokatky-za-cesko-16111326.html

„Spravedlnost, rovnost, zdravý rozum, láska k dětem a demokracie.” Modlitba advokátky za Česko

Vlivná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová po uzavření volebních místností napsala na své sociální sítě post připomínající modlitbu za českou vlast. Hovoří o oáze... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

„Volební místnosti se zavřely… Rozhodli jsme… Věřme, že tak, aby pro nás naše země zůstala bezpečnou oázou pro život uprostřed teď občas neklidné Evropy,“ uvedla na svém Facebooku advokátka.Na následujících řádcích upřesnila, co myslí slovy o „oáze“, které věnovala České republice.„Oázou, v níž slova jako spravedlnost, svoboda, právní stát, rovnost, zdravý rozum, úcta k občanům, láska k dětem a demokracie nebudou prázdné pojmy, ale naprosto samozřejmý základ všeho,“ napsala Jana Zwyrtek Hamplová.„Moc bych si to přála,” dodala. Na konec svého vyjádření vložila obrázek srce a českou vlajku.Péče o vlastNení to poprvé, co se advokátka Hamplová zaměřila na osud vlasti v širokém smyslu slova. V březnu, při sčítání lidu, reagovala na výzvy, aby lidé do kolonky národnost psali ne česká, nýbrž evropská.„Kdo ji (evropskou národnost – red.) napíše do kolonky ve sčítání, lže sobě i státu,“ napsala tehdy na svém blogu na portálu Aktuálně.cz.„Národnost sama o sobě má však určité premisy. Znaky národa, od kterého se odvozuje národnost, jsou společná historie lidí žijících na daném území, ono vlastní území dané často složitým historickým vývojem, osobní sounáležitost určité skupiny lidí, společná osobitá kultura a vlastní jazyk,“ vysvětlila.Evropa podle ní nic z výše uvedeného nemá. Jedná se o světadíl, a nikoli o národ. Společná historie není spojovacím prvkem, neboť různé evropské národy mezi sebou do nedávna válčily.„Hranice nejsou také evropské, ale vytváří je hranice jednotlivých států – národů. Které nás na vlastní pěst i účet chránily a chrání před vpády nelegálních migrantů. Protože Evropa nemá ani společné vojenské síly, aby tomu bránila sama. Už se ani nechce připomínat, že některé státy si ony migranty na své území zvaly bez ohledu na státy ostatní – tedy jakýpak společný evropský národ, když si každý dělá, co chce...“ zdůraznila dále advokátka.Jediné, co má Evropa společné, jsou podle ní úřady, „a to ještě s velmi diskutabilními výsledky“.Hamplová se domnívá, že jedním z důvodů, proč je někdo ochoten se přihlásit k evropské národnosti, je ten, že „o naši zemi nestojí“.„Protože uvést svou národnost jako evropskou může prohlásit jen člověk, který se buď necítí být doma v žádné evropské zemi, a to bere tak nějak světadílně ‚všude a nikde‘, nebo který svým národem naopak pohrdá, a proto se ho daným výrokem zříká, neb s ním nechce mít nic společného. Ani na tiskopise,“ podtrhla v březnu advokátka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček My oázou něčeho lepšího nebudeme. Spíše budeme nyní splývat s EU, podle záměru jejích nevolených sionistů lídrů. 🐸🐸🐸

Karel Adam Jako advokátka s praxí přece musí vědět že její slova nebudou nikdy naplněna, stejně jako slova našich politiků po roce 89, skutečný život je trochu tvrdší realita.

