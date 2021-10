https://cz.sputniknews.com/20211009/taliban-jednal-v-kataru-s-americkymi-diplomaty-16109908.html

Tálibán jednal v Kataru s americkými diplomaty

Tálibán jednal v Kataru s americkými diplomaty

Delegace radikálního hnutí Tálibán* jednala v Kataru s americkými diplomaty, informovala 9. října televize Al-Džazíra. Cílem debaty mělo být pokračování v... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-09T16:21+0200

2021-10-09T16:21+0200

2021-10-09T16:21+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

diplomacie

jednání

afghánistán

katar

diplomat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/580/37/5803789_0:297:2776:1859_1920x0_80_0_0_fa2b73823041c9e83e2bf55cd58b8d73.jpg

Předmětem jednání byla realizace dohody z Dauhá mezi Washingtonem a Tálibánem, jakož i zadržování radikálních skupin v Afghánistánu a evakuace cizinců a Afghánců ze země. Jednání budou pokračovat dva dny.Obě strany již jednaly o možnosti „otevřít novou stránku“ ve vztazích obou zemí, ale Tálibán varoval Američany, aby „respektovali suverenitu Afghánistánu a nevměšovali se do jeho vnitřních záležitostí“. Žádají Washington, aby zrušil sankce a rozmrazil aktiva v Centrální bance Afghánistánu v hodnotě miliard dolarů. USA zase trvají na vytvoření inkluzivní vlády v Afghánistánu a na dodržování práv žen v zemi.V nejbližší době se radikálové setkají také s delegací Evropské unie v Dauhá, zdůraznil prozatímní šéf afghánského ministerstva zahraničí. Americké ministerstvo zahraničí neuvedlo, kdo za americkou stranu do Kataru cestoval. Cílem diskuze mělo být pokračování v pragmatické práci s Tálibánem.Převzetí zeměPřed rokem a půl podepsaly USA a Tálibán mírovou dohodu v Dauhá. Washington slíbil stáhnout vojáky z republiky po téměř 20 letech přítomnosti, Tálibán pak to, že si sedne k jednacímu stolu se současnou vládou a přeruší vazby s Al-Káidou*.Začátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.*Teroristické organizace zakázané v Rusku

usa

afghánistán

katar

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, diplomacie, jednání, afghánistán, katar, diplomat