Už od pondělí se začnou ve Škodě Auto rušit směny. Firma řeší nedostatek čipů

Už od pondělí se začnou ve Škodě Auto rušit směny. Firma řeší nedostatek čipů

Automobilka Škoda Auto řeší problém s nedostatkem čipů. Už ve čtvrtek podnik připustil, že právě kvůli tomuto problému by mohlo dojít k úplnému zastavení... 09.10.2021, Sputnik Česká republika

O situaci ve firmě informuje web Novinky.cz. „Ve všech provozech výroby vozů v Mladé Boleslavi a Kvasinách se ruší všechny pondělní a úterní směny. Na montáži, svařovnách a lakovnách v Mladé Boleslavi se navíc ruší i noční směna z úterý na středu,“ uvedli odboráři v týdeníku, kde informovali zaměstnance.Uvádí se, že rušení směn bude probíhat i v dalších dnech, týkat se to bude hlavně těch odpoledních a nočních. Obě montáže, lakovna a svařovny v Kvasinách, kde se vyrábějí modely Superb, Kodiaq a Karoq, mají podle webu zrušeny všechny páteční a sobotní směny.Nutno podotknout, že další vývoj je podle odborářů těžko předvídatelný. Obě strany se tak budou podle všeho domlouvat vždy na počátku každého týdne, a to na následující týden až dva. Ani to však nic nezaručuje, jelikož se může stát, že dorazí několik kamionů s chybějícími čipy, tudíž se zaměstnanci pak budou muset rychle vrátit do práce, rozpracované vozy dokončit a vyexpedovat tak zákazníkům.Na otázku, zda se mají zaměstnanci obávat propuštění, mají předseda odborů Jaroslav Povšík a vedení firmy jasný názor, a to že nemusí.Za zmínku stojí, že kromě nedostatku čipů má na výrobu vliv i výrazný tlak koncernu VW na výrobu elektrických vozů. Mezi zaměstnanci se tak hovoří o ukončování výroby některých modelů a také obavy z toho, aby byl v budoucnu zajištěn výrobní program. Z Kvasin se zřejmě bude příští rok přesunovat výroba Superbu do Bratislavy.ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v Česku. Sídlo společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci Česka má Škoda Auto dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

