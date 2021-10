https://cz.sputniknews.com/20211010/babis-dopoledne-zamiri-do-lan-k-prezidentovi-nema-jit-o-povolebni-vyjednavani-16115521.html

Babiš dopoledne zamíří do Lán k prezidentovi. Nemá jít o povolební vyjednávání

Babiš dopoledne zamíří do Lán k prezidentovi. Nemá jít o povolební vyjednávání

Předseda vlády Andrej Babiš v průběhu dneška zamíří do Lán k prezidentovi Miloši Zemanovi. Prezident se měl původně účastnit debaty na CNN Prima News. Tu ale... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

„Schůzka není o (povolebních) rozhovorech, byla plánovaná. Jak mi sdělil Hrad, rozhovory začnou až ve středu,“ cituje ČTK slova premiéra.V průběhu dneška by také mělo být zveřejněno prohlášení týkající se voleb. Pražský hrad ho zveřejní na svých stránkách a sociálních sítích.Co se týče proběhlých voleb, prezident se opakovaně před volbami nechal slyšet, že jednáním o vládě pověří předsedu nejsilnějšího poslaneckého klubu. Tím je hnutí ANO Andreje Babiše.Hned v sobotu večer, po vyhlášení výsledků voleb, strany koalic Spolu a STANu s Piráty uzavřely memorandum, které hovoří o záměru vytvořit společnou vládu. Na základě toho požádali Miloše Zemana, aby pověřil Petra Fialu sestavením vlády.„Pět politických subjektů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Česká pirátská strana, Starostové a nezávislí, sdružených ve dvou volebních blocích, reflektují vůli občanů České republiky po změně vyjádřené skutečností, že tyto strany a hnutí získaly ve volbách většinu poslaneckých mandátů,“ stojí na stránkách Občanské demokratické strany.„Vědomy si své odpovědnosti, rozhodly se deklarovat vůli vytvořit společně vládu České republiky. Žádají tímto prezidenta České republiky, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení takovéto vlády. Prohlašujeme a potvrzujeme tím i naše dřívější veřejná prohlášení, že žádný ze signatářů tohoto memoranda nevstoupí do jednání s žádným dalším politickým subjektem. Dohodli jsme se, že v následujících dnech budou naše společná jednání pokračovat a budeme řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání,“ dodávají.Parlamentní volbyPo sečtení 100 procent voličských hlasů volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,79 procent. Na druhé příčce skončilo hnutí ANO s 27,12 procenty. Třetí skončili Piráti a STAN s 15,62 procenty. Čtvrté místo obsadilo hnutí SPD s 9,56 procenty. Hnutí Přísaha nabralo 4,68 procent. Za Přísahou následuje ČSSD se ziskem 4,65 procent. KSČM získala pouhých 3,60 procent voličských hlasů.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00. Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí byl o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Když není Babiš schopen získat hlasováním důvěru nové vlády, zbývá také možnost hrát na zdrženou a Zeman může nechat půl roku vládnout nějakou překlenovací nebo stávající vládu půl roku, jako to udělal s Rusnokovou vládou. Má to za pár a na nějaké fašizující koalice může hodit bobek. 🐸🐸🐸 3

cepo Supi zo zlepenca sa uz trasu na vladnutie . Verim , ze pan Zeman da suhlas na zostavenie vlady Babisovi , ako stabilnemu prvku na Ceskej politickej scene . Niet casu na experimenty v Ceskej politike . 2

