Babiš si to rozmyslel. Když skončí v opozici, tak tam zůstane a bude sledovat plnění všech slibů

Premiér Andrej Babiš dnes uveřejnil další díl svého pořadu Čau lidi. Věnován byl pochopitelně výsledkům voleb. Premiér popřemýšlel, a rozhodl se, že pokud... 10.10.2021

2021-10-10T21:28+0200

Babiš přiznal, že ho prohra ve volbách překvapila.V pořadu také zmínil text Davida Martinka, nazval ho geniálním a všem ho doporučil k přečtení a dokonce i citoval některé jeho části.„Nechám na historicích proč se tak stalo. Jak je to vůbec možné, asi jsme něco udělali špatně. Asi lidi zapomněli, vždyť tu byli do roku 2013. Oni mě zplodili, kdyby nekradli,“ řekl dál Babiš.Přiznal se, že popřemýšlel a nakonec se rozhodl, že pokud skončí v opozici, tak tam zůstane.V pořadu také uvedl, že osloví ke spolupráci ODS a uvidí se, zda budou ochotni spolupracovat, nebo ne.Prezidentu Zemanovi popřál hodně zdraví.Má za to, že pravda je na straně hnutí ANO: „I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas běží v náš prospěch. Protože pravda je na naší straně a vy to dobře víte,“ dodal.Reakce na volbyPředseda vlády Andrej Babiš na svých účtech na sociálních sítích zareagoval na volební výsledky. Hned na začátku se omluvil, že včera nenapsal. Poděkoval svým voličům a předestřel své plány do budoucna.„Moc se omlouvám, že jsem vám včera nenapsal. Tak velice stručně. Strašně moc děkuju všem našim voličům. Bylo vás 1 458 140, kteří jste se rozhodli volit hnutí ANO. Moc si toho vážím. Je to jenom o 41 973 hlasů méně, než jsme dostali v roce 2017 a jen o 35 765 hlasů méně než vítězné SPOLU. Po všech těch výmyslech a lžích, co o nás napsali, je to úplný zázrak,” myslí si premiér.„Děkuju za něj a přijímám ho s pokorou,” dodal.Babiš velkou voličskou podporu interpretuje jako spokojenost národa s jeho vládnutím. Teprve následující měsíce prý ukážou, zdali skutečně funguje politický program „antibabiš“, s nímž šly do voleb opoziční strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Myslel jsem si dle výsledku v MSK že se ANO 2011 spojí po volbách v koalici s SPD, ale bohužel to nebylo v celé ČR. V MSK mělo SPD na Osoblaze 20,1% hlasu voliču a ANO 2011 38% voliču což by v pohodě stačilo na parlamentní většinu 58,1% hlasu voliču, bohužel MSK není celá ČR a Praha to totálně pokazila špinavou propagandou a tendečními výmysly. Vítězství SPOLU je katastrofou pro český národ a zarukou toho, že bude hůř !!! Budou se vracet majetky sudetoněmecké hordě, budou BLM, LGBT, manželství stejného pohlaví, kvoty migrantu a islamizace se zdražováním a ničením identity ČR !!! A bude hůř !!! 12

Jiri Borunsky Lidi,lidi víte koho jste si zvolili, aby vladnul?V této době? Jen trošku se zamyslete nad těmi stranami.Ti co volili ODS jistě nechtěli Piráty,ale mají je! 11

