Boj o post šéfa Sněmovny. Vondráček tvrdí, že by jej mělo získat ANO, koalice SPOLU to vidí jinak

Jak uvedl Vondráček v pořadu, hnutí ANO skončilo na druhém místě, ale co do počtu mandátů je vítězem – získalo jich totiž 72, tři koaliční strany budou mít 71 poslaneckých křesel.Zároveň přiznal, že koalice SPOLU ve volbách uspěla. „Nečekali jsme, že koalice budou tak úspěšné. Ale my jsme ve volbách vyhráli,“ řekl a dodal: „Jako výrazně nejsilnější subjekt máme morální oprávnění, abychom si řekli o křeslo předsedy Sněmovny.“V pořadu na CNN Prima NEWS byl hostem i Petr Gazdík ze STANU. „Předseda Sněmovny je klíčový hráč, v případě, že pan prezident nemůže plnit své pravomoci. Koalice si nemůže dovolit dát předsedu Sněmovny opozici, tím myslím patrně hnutí ANO. Tím by popřela vůli voličů, kteří chtěli změnu. Měl by to tedy být někdo z koaličních stran,” zmínil.Nutno podotknout, že šéf Sněmovny by mohl být velmi důležitý. Radku Vondráčkovi z ANO totiž uplyne mandát 21. října. Poté si musí poslanci v tajné volbě zvolit nového šéfa na ustavující schůzi Sněmovny. Ta je předběžně v plánu začátkem listopadu.V jednacím řádu Sněmovny se uvádí, že v prvním kole je předsedou dolní komory zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných zákonodárců. Pakliže žádný kandidát tuto polovinu nezíská, začíná druhé kolo. Do něj pak postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V tom je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. V případě, že ani jeden kandidát nadpoloviční většinu nezíská, do 10 dnů se bude konat nová volba podle stejných pravidel.Nutno zmínit, že první dva pokusy na výběr premiéra má prezident. Pakliže ani jedna z vlád nezíská důvěru Sněmovny, třetí pokus při výběru premiéra patří právě šéfovi Sněmovny. Takto funkce je důležitá i v případě, kdy prezident nemůže vykonávat svůj úřad či se post uvolní, pravomoci hlavy státu se pak rozdělují mezi tři další ústavní činitele - tedy předsedu Senátu, Sněmovny a vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

