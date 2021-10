https://cz.sputniknews.com/20211010/generalni-reditel-spolecnosti-apple-odhalil-pravy-ucel-iphonu-16110604.html

Generální ředitel společnosti Apple odhalil pravý účel iPhonu

Při vytváření nových zařízení se tým Apple snaží naučit lidi vědomě přijímat informace. Ředitel společnosti Tim Cook to uvedl v rozhovoru pro Bustle. 10.10.2021, Sputnik Česká republika

„Vždycky jsem si myslel, že technologie by měla sloužit lidstvu, ne naopak. A vždy jsem se obával těch, kteří tyto technologie používají příliš často,“ vysvětlil.Podle Cooka má nová funkce „Čas u obrazovky“ uživatelům ukázat, jak často a jak dlouho svá zařízení skutečně používají. Cook zdůraznil, že společnost je proti „nesmyslnému rolování“ na informačních kanálech.Šéf společnosti Apple se zasazoval o to, aby lidé používali zařízení společnosti smysluplně, například pořádali výstavy fotografií, komunikovali s rodinou a přáteli pomocí FaceTime.Typ iPhone 13 byl oficiálně představen 24. září. Tato rodina zahrnuje čtyři modely. Všechny jsou založeny na novém čipu A15, mají menší výřez displeje, vylepšené fotoaparáty a delší výdrž baterie.Jak zrychlit iPhonePomalý mobilní telefon je noční můra nejednoho z nás. Proto přinášíme tip pro uživatele iPhonů, kterým se zdá, že není tak rychlý, jak by mohl být. Některé smartphony Apple totiž prý začnou fungovat rychleji, pokud změníte jejich nastavení regionu.Uživatelé sociálních sítí si všimli, že změna regionu v iPhonu na Francii zvyšuje výkon zařízení. Novináři to přičítají tomu, že Apple nezpomaluje chytré telefony francouzských spotřebitelů, protože místní úřady společnosti v roce 2020 uložily pokutu 25 milionů eur.Možnost zpomalení výkonu se v telefonech Apple aktivuje, když baterie dosáhne určité úrovně opotřebení. Před několika lety zástupci společnosti vysvětlovali, že tímto způsobem se zachovává výdrž baterie starších smartphonů. Na zařízení francouzských uživatelů se však toto pravidlo nevztahuje. V tomto ohledu je změna regionu na Francii v iPhonu skutečně použitelným způsobem, jak zařízení zrychlit.Nadšenci tuto metodu testovali pomocí syntetických testů. V případě iPhonu 12 Pro nedošlo ke zvýšení výkonu při změně regionu - to je způsobeno tím, že smartphone má novou baterii. Při testování iPhonu 7 v benchmarku GeekBench 5 však test ukázal jiné výsledky - 286 tisíc a 298 tisíc bodů. Aktualizace v regionu tak zvýšila výkon smartphonu vydaného v roce 2016 o devět procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

