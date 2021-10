https://cz.sputniknews.com/20211010/herce-jiriho-sucheho-odvezla-zachranka-do-nemocnice-udelalo-se-mu-nevolno-behem-predstaveni-16123918.html

Herce Jiřího Suchého odvezla záchranka do nemocnice. Udělalo se mu nevolno během představení

Jak informuje web iDnes.cz, herec Jiří Suchý byl v neděli odpoledne odvezen záchrannou službou z představení Divadla Semafor do střešovické nemocnice. 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová ČTK uvedla, že záchranná služba dnes kolem třetí odpoledne zasahovala v Dejvické ulici u devadesátiletého muže, který byl s nevolností po vyšetření transportován do Ústřední vojenské nemocnice. Pacient byl při vědomí.Server iDnes.cz píše, že se Suchému mělo udělat nevolno během představení na speciální akci spojené s premiérou nového filmu. Suchý měl za podpory Jitky Molavcové a Jiřího Svobody zazpívat několik písní.Jiří Suchý je český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel. Spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, bratr Ondřeje Suchého.Jiří Suchý je spoluautorem mnoha komedií, kabaretů a muzikálů (např. Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Jonáš a tingltangl či Dobře placená procházka).Hospitalizace ZemanaZmiňme, že dnes byl do Ústřední vojenské nemocnice v Praze převezen i prezident Miloš Zeman. Podle slov jeho ošetřujícího lékaře byl Zeman převezen do nemocnice kvůli komplikacím při léčbě.Web iDnes večer uvedl s odvoláním na své zdroje, že lékařům v Ústřední vojenské nemocnici v Praze se podařilo stabilizovat stav prezidenta Miloše Zemana. Podle nich se hospitalizace může protáhnout až na 3 týdny. O převozu měl podle zdrojů deníku rozhodnout Zemanův lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral dopoledne, a to ještě před příjezdem premiéra Andreje Babiše do Lán.Nutno podotknout, že zdravotní stav prezidenta je sledován kromě jiného i kvůli jeho významné roli při sestavování nové vlády. Situaci okomentoval i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle něj potřebuje prezident klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Vyzval média, aby projevila ohledně informací trpělivost. Poděkoval také všem, kteří Zemanovi popřáli uzdravení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

