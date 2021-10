https://cz.sputniknews.com/20211010/jake-jsou-povolebni-perspektivy-andreje-babise-nyni-je-na-rade-prezident-16116865.html

Jaké jsou povolební perspektivy Andreje Babiše? Nyní je na řadě prezident

Jaké jsou povolební perspektivy Andreje Babiše? Nyní je na řadě prezident

Miloš Zeman před volbami opakovaně uváděl, že sestavením vlády pověří lídra nejsilnější politické strany. Tím je ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Bude mít... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Pozice Andreje Babiše při hledání koaličních partnerů, pokud bude prezidentem skutečně pověřen, bude velmi složitá. Dokonce, pokud by se spojil s Tomiem Okamurou a jeho SPD, tak by to nestačilo na získání nutné „stojedničky“ v Poslanecké sněmovně.Naproti tomu, koalice SPOLU a koalice Pirátů a STANu se hned včera dohodly na povolební spolupráci. Chtějí, aby prezident pověřil předsedu ODS Petra Fialu sestavením vlády.„Pět politických subjektů ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Česká pirátská strana, Starostové a nezávislí, sdružených ve dvou volebních blocích, reflektují vůli občanů České republiky po změně vyjádřené skutečností, že tyto strany a hnutí získaly ve volbách většinu poslaneckých mandátů,“ stojí na stránkách Občanské demokratické strany.„Vědomy si své odpovědnosti, rozhodly se deklarovat vůli vytvořit společně vládu České republiky. Žádají tímto prezidenta České republiky, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení takovéto vlády. Prohlašujeme a potvrzujeme tím i naše dřívější veřejná prohlášení, že žádný ze signatářů tohoto memoranda nevstoupí do jednání s žádným dalším politickým subjektem. Dohodli jsme se, že v následujících dnech budou naše společná jednání pokračovat a budeme řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání,“ dodávají.Jediná šance předsedy vlády Andreje Babiše na získání většiny ve sněmovně tedy je, když se mu podaří „přetáhnout“ někoho z výše uvedených koalic na svoji stranu.Babiš v LánechPředseda vlády Andrej Babiš dnes dorazil na neformální jednání k prezidentovi republiky Miloši Zemanovi do Lán. Podle jeho vlastních slov se nemá jednat o povolební vyjednávání, nýbrž o plánovanou schůzku.V průběhu dneška by měl Pražský hrad zveřejnit své vyjádření týkající se proběhlých parlamentních voleb, a to na svých stránkách a na svých sociálních sítích.Parlamentní volbyPo sečtení 100 procent voličských hlasů volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,79 procent. Na druhé příčce skončilo hnutí ANO s 27,12 procenty. Třetí skončili Piráti a STAN s 15,62 procenty. Čtvrté místo obsadilo hnutí SPD s 9,56 procenty. Hnutí Přísaha nabralo 4,68 procent. Za Přísahou následuje ČSSD se ziskem 4,65 procent. KSČM získala pouhých 3,60 procent voličských hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

