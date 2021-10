https://cz.sputniknews.com/20211010/jurecka-si-mysli-ze-fiala-bude-schopen-sestavit-novou-vladu-k-vanocum--16120793.html

Jurečka si myslí, že Fiala bude schopen sestavit novou vládu k Vánocům

Jurečka si myslí, že Fiala bude schopen sestavit novou vládu k Vánocům

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu na CNN Prima News uvedl, že pokud prezident Miloš Zeman nebude situaci natahovat a pověří sestavením vlády předsedu... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-10T17:21+0200

2021-10-10T17:21+0200

2021-10-10T17:21+0200

česko

vláda

petr fiala

parlamentní volby

marian jurečka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/12964101_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_cda5a050aeb23ff50caa8449b6189359.jpg

Podobný názor jako Jurečka zastává taky Petr Gazdík ze STAN: „Chceme, aby so nejdříve byla jmenována nová vláda. A aby to nebylo v řádu měsíců,“ uvedl.V této souvislosti však v současné době hraje prezident republiky Miloš Zeman a to, koho pověří sestavením nové vlády. Dříve se nechal slyšet, že pověří šéfa nejsilnější strany bez ohledu na koalice, a tou je hnutí ANO.Začínají také diskuze o tom, kdo získá křeslo šéfa Sněmovny. Zájem má i ANO i Spolu.Protistrana argumentuje, že předseda Sněmovny musí být schválen na základě většiny hlasů poslanců, s čímž by mohlo mít ANO problém.Připomeňme, že včera se konal druhý den voleb do Poslanecké sněmovny a byly uveřejněny oficiální výsledky. Ve volbách vyhrála koalice Spolu, těsně před hnutím ANO. Koalice Spolu s PirStanem uzavřely memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Zároveň požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení kabinetu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211010/tolik-hlasu-znamena-ze-jsme-vas-ve-vlade-nezklamali-premier-babis-okomentoval-volby-16120078.html

Karel Adam Ještě prezident neřekl to hlavní a už se dělí koryta. 4

Jaroslav Machek Však o ty Spolu a piratstanu jde především.😠Kecy o prosperitě a blahobytu všech občanů jsou kecy a bohapuste lži.Hrabe vždy hrabou k sobě a košile bližší než kabát.Jsem zvědavý nato jejich vládnutí,to bude mazec 😠👎 2

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, petr fiala, parlamentní volby, marian jurečka