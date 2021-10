https://cz.sputniknews.com/20211010/krainova-oznacila-vitezstvi-spolu-za-zazrak-neni-co-slavit-padlo-16120341.html

Krainová označila vítězství SPOLU za zázrak. „Není co slavit,“ padlo

Krainová označila vítězství SPOLU za zázrak. „Není co slavit,“ padlo

Výsledky voleb v sobotu s napjetím sledovala celá země. Nakonec velmi těsně získala nejvíce procent koalice SPOLU složená ze tří stran. Takový výsledek si... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že vítězem voleb se stala koalice SPOLU sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Právě vítězství koalice SPOLU na sociální síti okomentovala modelka Simona Krainová. „Zázraky se dějí. YES!!!“ napsala k příspěvku.Nutno podotknout, že ne všichni s ní v komentářích souhlasili. „A budete v pr*eli jako Slovensko. Počáteční euforie a potom trpké zklamání,“ vzkázal jí jeden ze sledujících s odkazem na politickou situaci na Slovensku.„To je tak, když se musí spojit 3 strany, aby se dostaly na jenom 27 %. To je teda opravdu velká výhra. To je hrdinství,“ stálo v další reakci. „Jen aby bylo co slavit,“ vyjádřil se poněkud skepticky další uživatel.Někteří jsou však s výsledky voleb spokojení: „Normálně jsem si dala vínko a ukápla mi slza,“ napsala jedna ze sledujících. „Přesně tak, super,“ přitakala další.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

