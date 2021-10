https://cz.sputniknews.com/20211010/krasa-ktera-vse-pohlti-levhart-mandzusky-si-vykracuje-v-podzimnim-lese-16112086.html

Krása, která vše pohltí: levhart mandžuský si vykračuje v podzimním lese

Instagramový profil národního parku Země levhartů se často chlubí nejrůznějšími fotkami těchto obrovských koček v přírodě. Nejnovějšími snímky však okouzlili... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Na Instagramu je zveřejněno několik fotek, které jistě potěší mnoho milovníků zvířat. Je na nich totiž zachycen levhart, který vyniká v podzimním lese.Na instagramovém profilu můžeme nalézt skutečné skvosty. Dříve zveřejnili například unikátní video levharta mandžuského, což se vědcům doposud nepovedlo.Na videu byl zachycen samec levharta ve věku asi jednoho a půl roku. Nejprve se predátor vydá směrem k fotopasti a pozorně se rozhlíží do stran. Když se přiblíží ke kameře, všimne si jí a několik vteřin se zdrží a zvědavě si prohlíží neznámý předmět.Spatřenému „nováčkovi“ již bylo přiděleno osobní identifikační číslo - Leo 191M. Taková čísla jsou přidělena každému dospělému levhartovi mandžuskému v národním parku. Pomocí speciálního softwaru vědci analyzovali jedinečný vzor na srsti predátora, aby byli schopni rozpoznat každého objeveného levharta jen pohledem.Levhart mandžuský je nejvzácnější velkou kočkou na světě. Podle posledních údajů bylo v Rusku zaregistrováno 110 těchto půvabných predátorů. To stále nestačí k úplnému obnovení populace, ale pokrok je zřejmý: na začátku 21. století zůstalo ve volné přírodě pouze 35 těchto levhartů.Národní park Země leoparda se nachází v jihozápadní části Přímořského kraje nedaleko Vladivostoku. Před pytláctvím, požáry a kácením stromů jsou tady chráněny jedinečné lesy, které jsou domovem nejvzácnějších a největších koček na planetě – levharta mandžuského. Od počátku století se počet leopardů ztrojnásobil z 35 asi na 100. Je to jediné místo na světě, kde jsou tato jedinečná zvířata, zachráněná v Rusku, viděna na vlastní oči pomocí speciálních fotografických pastí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Prcka K. Olinku🚾 by slupnul na třikrát. A ještě by zbavil svět psychonásilníka spekulanta. Stejně se na světě jen trápí. 🐸🐸🐸 1

Červenáček Pod to bych se podepsal.

2

