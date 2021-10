https://cz.sputniknews.com/20211010/marikova-co-asi-prijde-driv-korespondencni-hlasovani-nebo-svazky-stejnopohlavnich-paru-16118066.html

Maříková: Co asi přijde dřív? Korespondenční hlasování nebo svazky stejnopohlavních párů?

Maříková: Co asi přijde dřív? Korespondenční hlasování nebo svazky stejnopohlavních párů?

Poslankyně za SPD Karla Maříková okomentovala svým novým příspěvkem na sociální síti výsledky parlamentních voleb. V těch totiž zvítězila koalice SPOLU.

2021-10-10T13:39+0200

2021-10-10T13:39+0200

2021-10-10T15:26+0200

Maříková položila na sociální síti jednoduchou otázku: „Co asi přijde dřív? Korespondenční hlasování nebo svazky stejnopohlavních párů?“Uživatelé sociální sítě začali ihned diskutovat, co si o tom myslí a jaký je jejich pohled na věc.Někteří konstatovali, že si možná nezasloužíme ani nic lepšího. „Teď se teprve začnou dít věci. Ale možná si nic lepšího nezasloužíme.“„Nejen tohle, ještě za nás bude rozhodovat Brusel,“ uvedla jiná uživatelka. „Řekl bych, že to bude zdražovaní všeho, co jen bude možné,“ nastínil možnou budoucnost jiný uživatel.Podle některých přijde jako první korespondenční hlasování. „Korespondenční hlasování, protože budou předčasné volby. Koalice se rozhádají uvnitř, protože všichni chtějí žrát,“ nebral si servítky jiný sledující.Výsledky volebPřipomeňme, že vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel. Do zákonodárného orgánu se nedostaly dvě nejstarší strany, sociálně demokratická a komunistická, přičemž komunistům se to stalo poprvé od roku 1921. Obě strany nedokázaly překonat pětiprocentní bariéru. Vedení obou stran rezignovalo.Voleb se zúčastnilo 65,43 % občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

