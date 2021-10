Mynář řekl, co se stalo při převozu Zemana. Hrad vyvrátil informace, že byl Zeman v bezvládném stavu

https://cz.sputniknews.com/20211010/mynar-rekl-co-se-stalo-pri-prevozu-zemana-hrad-vyvratil-informace-ze-byl-zeman-v-bezvladnem-stavu-16122338.html

Předtím, než byl prezident odvezen do nemocnice, jednal asi půl hodiny s předsedou vlády Andrejem Babišem, který za ním do Lán dorazil. Premiér z rozhovoru s prezidentem odjel a vyhnul se přitom novinářům.Sám předseda vlády předtím informoval média, že jednání s prezidentem bylo dlouho naplánováno a nemá se týkat volebních výsledků. Miloš Zeman v průběhu dneška také zveřejnil na svých účtech na sociálních sítích blahopřání vítězům voleb.Na sanitním voze, který opouštěl Lány, bylo napsáno: „Mobilní JIP.“ Vůz podle nápisů patří Ústřední vojenské nemocnici, kam byl prezident převezen. Ve 14:00 se k věci vyjádřil ředitel ÚVN. Podle jeho slov je prezident Zeman v nemocnici kvůli komplikacím při léčbě. Dodal, že nemá od prezidenta souhlas zveřejnit přesnou diagnózu. „Diagnózu známe, jsme schopni zacílit léčbu,“ zmínil Zavoral.V médiích se následně objevily fotografie, které pořídili novináři během převozu. Na nich je vidět prezident, jak mu lékaři podpírají hlavu a v médiích se objevovaly takové reakce jako „bezvládný stav“. Toto však odmítl Hrad.Kancléř Vratislav Mynář v reakci na to uvedl, že prezident Miloš Zeman při převozu do Ústřední vojenské nemocnice usnul. Odsoudil zároveň záběry, které pořídili fotografové při příjmu hlavy státu do Ústřední vojenské nemocnice.Za zmínku stojí, že stav prezidenta Zemana vyzval u některých politiků jisté otázky, premiér Babiš po schůzi se Zemanem věc nekomentoval.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

