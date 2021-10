https://cz.sputniknews.com/20211010/okamura-sputniku-shrnul-dojmy-z-prelomovych-voleb-pribylo-euroskeptiku-ale-jsou-roztristeni-16114797.html

Okamura Sputniku shrnul dojmy z přelomových voleb: Přibylo euroskeptiků, ale jsou roztříštěni

Podle premiéra Babiše „volby dopadly, jak dopadly"… Z pohledu SPD jde o novou konstelaci, kdy v parlamentu nebude levice, SPD se považuje za stranu pravicovou... 10.10.2021

Pane předsedo, rád bych vám pogratuloval k volebnímu výsledku. Pojďme teď dál: jste poslední euroskeptickou stranou v parlamentu, nová vláda nebude o levici. Je to dost bezprecedentní situace. Strany, které se prohlašují za pravicové, možná ještě přitvrdí. Hamáčkovo vnitro mělo docela drsné rysy, viz červené chlapácké svetry a orgány proti hybridním válkám… Nyní nastupuje linie zjevně probruselská… Co čekat od těchto stran? Jaká bude role SPD?Tomio Okamura, předseda SPD: Na úvod děkuji všem voličům, že přišli k volbám. My se budeme dále starat o to, abychom pokračovali v prosazování našeho programu. Dali jsme přece voličům svůj slib. Ano, vyhrály u nás ty strany, které se kloní k Bruselu. My je nepovažujeme vůbec za vlastenecké, když prosazují politiku NATO a Bruselu. Je tu ale i kladná zpráva. SPD zůstává na stejném počtu voličů, stejně jako před 4 lety nás volilo něco kolem pěti set tisíc voličů. Jsme 4. nejsilnější politickou stranou v Poslanecké sněmovně, mohli jsme mít výsledek jistě lepší.Co říkáte na to, jak dopadly jiné vlastenecké strany?Přibyla nám konkurence. Do voleb šly strany, které měly částečně také vlastenecký program. Všechny propadly. Právě Přísaha a Trikolóra dávají dohromady skoro 7 %. To je přesně to téma pro nás. Jejich voličů si velice vážíme. Obracíme se k této části voličů s informací, že jedinou vlasteneckou stranou po dobu příštích čtyř let bude právě SPD. Těmto voličům nabízíme náš program, když už to takto dopadlo.Z vaší otázky na jednu stranu vyplývá, že to může být negativum vzhledem k našemu programu, že tu posílily antičeské a protivlastenecké strany. Na druhou stranu přibylo skeptických voličů vůči Bruselu, jenže se stalo, že se jejich hlasy roztříštily.Tvrdilo se, že změna volebního zákona prospěje malým stranám. Máte ten pocit?Teď se to neukázalo. SPD nepatří mezi malé. Zůstali jsme ve středu, tj. kolem 10 %. Říkalo se, že změna prospěje stranám kolem 5 %. Jenže tam teď žádná taková ve Sněmovně nebude. Na tuto otázku tudíž nelze s určitostí odpovědět. Zkrátka není zde toto potvrzující volební výsledek. Neprokážeme to.Jak oslavíte dobrý výsledek SPD ve volbách? Váš úspěch?Nebudu dělat nic bujarého. Okamžitě už dnes uvažuji nad tím, co a jak. Budu sledovat jednání ostatních stran. Jediné, co mě zajímá, je program SPD. Na to se budu ode dneška večer plně koncentrovat.Díky za rozhovor.Sputnik ve volebním štábu SPD ještě vyzpovídal Jiřího Kobzu.Jiří Kobza: Letošní volby zamíchaly velmi politickou scénou, velmi výrazně. Jsou tam dva pozoruhodné výsledky. Sociální demokracie a KSČM se nedostaly do parlamentu. Druhý zajímavý výsledek je v tom, že Starostové a Nezávislí vlastně vygumovali Piráty. Je otázka, jak to bude dál vycházet, jak se k tomu zítra postaví pan prezident, resp. k povolebním výsledkům. Prezident řekl, že bude jednat s lídrem nejsilnější strany, což je bezpochyby ANO. Dá se tudíž předpokládat, že ANO zahájí koaliční jednání napříč politickým spektrem.Před volbami z mainstreamu zněly připomínky, že jste stranou extrémistickou… Resp. prý máme být loajální EU, a zatím se tu nadnáší V4… Trochu mě překvapuje, že Polsko a Maďarsko byly líčeny v negativním světle.Pokud nás kritizuje ČRo, je to známka toho, že vše děláme dobře, že jsme správně na straně našich lidí a našich tradic. Bojujeme za budoucnost našich dětí. Nelíbí se nám nadcházející společnost, která se tváří, že bude prolezlá LGBT vlivy. O to my v SPD zájem nemáme. Veškerá kritická vyjádření, která v tomto směru slyším, beru jako kompliment. Vyděsilo by mě, kdyby nás ČRo a ČT začaly chválit. To bych si pak řekl, že asi něco děláme špatně.Jak si teď vlastně stojí SPD v nové konstelaci, jaké budou další vaše kroky?O těchto věcech budeme jednat až v úterý. Poslanecký klub se sejde v novém složení. Budeme rozebírat nové strategie pro další postup. Jisté je to, že se nebude měnit program ani celkové směřování. Budeme se bavit zcela prakticky o tom, kdo bude chtít pracovat v jakých výborech, jakým způsobem budeme vystupovat. Víte proč?Proč?Protože jsme od tohoto okamžiku jedinou legitimní opozicí v parlamentu. Nezapomínejme ještě na jeden faktor, obě koalice prohlásily, že se po volbách rozpustí a každá ze stran bude vystupovat sama za sebe. Nemluvme o Spolu ani o PirStanu. Mluvme o jednotlivých stranách.Za působení ministra Hamáčka se na různých úrovních ještě lépe etablovaly orgány, které sledují tzv. hybridní válku a její hrozby; dle pravice sem mají pronikat takovéto hrozby, pravice bude nejspíš pokračovat v hamáčkovské linii i dál. Co čekat? Utažení šroubů?Předně, jediná pravicová strana v parlamentu jsme my – SPD, bohužel nebudeme moci do hry mluvit. Mně se naopak zdá, že strany příští vládní koalice budou mít dosti zvláštní levicové směřování… Nemůžu teď moc spekulovat. Věřím však, že jednání, která se teď rozjedou, budou maximálně rychlá a věcná. Doufám, že toto mé přání není zcela beznadějné.Český národ se nyní vyslovil. Pan Andrej Babiš parafrázoval na tiskovce někdejšího Václava Klause, když řekl, že volby dopadly, jak dopadly…Víte, je otázka, co se stane, až ve vládě usednou ti, kteří již nějakou dobu posílají vychovávat do našich škol představitele neziskovek. Já to nazývám indoktrinací prvovoličů… Je otázkou, jak je tím vším nasáklý již teď vzdělávací program. Pokud se podíváme na příští volby na horizontu, jsou zde určité procesy, nad nimiž bychom měli hodně zauvažovat, než jim dáme celý průchod. Z našich generací už ubývá. Až nastoupí střída ve znamení prvovoličů, svět může vyhlížet opravdu dost jinak.Díky za rozhovor.Ještě vám řeknu, že jsem velice vděčný, že jsem si užil dobu mládí. Byl to daleko srozumitelnější svět… Při srovnání s dneškem to byla naprosto pohodová doba.Díky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

