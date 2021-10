https://cz.sputniknews.com/20211010/ovcacek-uvedl-ze-pobyt-zemana-v-nemocnici-povolebni-jednani-neohrozi-16123566.html

Ovčáček uvedl, že pobyt Zemana v nemocnici povolební jednání neohrozí

Ovčáček uvedl, že pobyt Zemana v nemocnici povolební jednání neohrozí

Důvodem hospitalizace českého prezidenta Miloše Zemana jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění, sdělil dnes médiím jeho ošetřující lékař a... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-10T21:03+0200

2021-10-10T21:03+0200

2021-10-10T21:03+0200

česko

zdraví

miloš zeman

praha

nemocnice

prezident

jiří ovčáček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/12679089_0:71:3024:1772_1920x0_80_0_0_136388a5b0f42bebf62d1c25a09c4da0.jpg

Po dnešním setkání s premiérem Babišem odvezla prezidenta Miloše Zemana sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Podle slov jeho ošetřujícího lékaře byl Zeman převezen do nemocnice kvůli komplikacím při léčbě.Nutno podotknout, že zdravotní stav prezidenta je sledován kromě jiného i kvůli jeho významné roli při sestavování nové vlády. Pro ČTK okomentoval situaci mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle něj potřebuje prezident klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Vyzval média, aby projevila ohledně informací trpělivost. Poděkoval také všem, kteří Zemanovi popřáli uzdravení.Podle jeho slov je nejdůležitější zdraví a proto s veškerou vážností žádá redakce, aby projevily trpělivost a nevyžadovaly informace každou hodinu či každý den. „Informace budeme poskytovat s úměrou, jak bude nezbytné,“ konstatoval.Kromě toho zmínil, že Zemanově rodině a jeho nejbližším spolupracovníkům leží na srdci od počátku zdraví prezidenta. „Nikoliv politika. Je zároveň nutno zdůraznit, že současná hospitalizace pana prezidenta nikterak neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci,“ dodal.Web iDnes večer uvedl s odvoláním na své zdroje, že lékařům v Ústřední vojenské nemocnici v Praze se podařilo stabilizovat stav prezidenta Miloše Zemana. Podle nich se hospitalizace může protáhnout až na 3 týdny. O převozu měl podle zdrojů deníku rozhodnout Zemanův lékař a ředitel ÚVN Miroslav Zavoral dopoledne, a to ještě před příjezdem premiéra Andreje Babiše do Lán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, miloš zeman, praha, nemocnice, prezident, jiří ovčáček