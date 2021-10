https://cz.sputniknews.com/20211010/pirati-a-stan-budou-mit-v-poslanecke-snemovne-dva-kluby-jednani-probehlo-i-o-ministerstvech-16123743.html

Piráti a STAN budou mít v Poslanecké sněmovně dva kluby. Jednání proběhlo i o ministerstvech

2021-10-10T21:57+0200

Piráti a STAN budou mít v Poslanecké sněmovně dva kluby. Jak uvedl šéf STANU Vít Rakušan, budou usilovat o důstojné místo ve vládě. Podle jeho slov nehrozí, že by teď STAN začal požadovat vše, řekl ČTK. Nechtěl však hovořit o tom, jaká ministerstva a kolik by jich koalice chtěla. V rozhovoru pro Českou televizi to po jednání odmítl říct i předseda Pirátů Ivan Bartoš.Rakušan uvedl, že jaká ministerstva by přicházela pro koalici s Piráty v úvahu, bude vycházet z výsledků voleb.Kromě toho se Piráti a Starostové dnes dohodli, že ve Sněmovně budou mít dva kluby. Podle Rakušana to vychází z jejich koaliční smlouvy s tím, že počet mandátů Pirátů k tomu stačí.„Samozřejmě, že mne to mrzí, ale my jsme byli i v koalici tím terčem premiéra Andreje Babiše i dezinformační scény. Schytali jsme mnoho ran,“ sdělil k tomu dnes Bartoš. Dodal, že koaliční program Pirátů a STAN má platit pro celé čtyři roky volebního mandátu.Odvolání BartošeCo se Pirátů týče, ti už rozjeli debatu o budoucnosti svého lídra Ivana Bartoše. Jak píše CNN Prima NEWS, na stranickém fóru si lze přečíst slova jako šok, katastrofa nebo propadák. Dokonce se rozjelo i hlasování o odvolání Bartoše.Hlasování o tom, zda by Bartoš neměl být odvolán z vedení strany, založil brněnský Pirát Lukáš Doležal. Většina se ale šéfa strany zastala s tím, že čas na objasnění chyb teprve přijde a naopak se pustili do Doležala.Nutno podotknout, že Piráti zřejmě při pohledu na volební výsledky nezažívají radostné chvíle. Ačkoliv v koalici společně se Starosty a uskupením SPOLU získají ve Sněmovně většinu, jejich zástupci ze Sněmovny téměř vymizí. Dostanou se tam totiž jen čtyři pirátští poslanci. Zbylých 33 mandátů získali jejich koaliční partneři Starostové a nezávislí, a to díky intenzivnímu kroužkování.Koalice SPOLU, která zahrnuje ODS, lidovce a TOP 09 společně s koalicí Pirátů a STAN v sobotu podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Zároveň požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení kabinetu. Šéf SPOLU Petr Fiala uvedl, že budou koalice jednat o vládě jen společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty.Petr Fiala již dříve avizoval, že osloví Piráty. „Naše koalice zůstane pospol, v nejbližší době oslovíme Piráty se Starosty a budeme s nimi vyjednávat o sestavení nové vlády. S ANO ani SPD jednat nebudeme,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

