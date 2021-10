https://cz.sputniknews.com/20211010/po-debaklu-cssd-a-kscm-ve-volbach-se-spekuluje-o-jejich-spojeni-veri-ze-levice-je-potrebna-16124398.html

Po debaklu ČSSD a KSČM ve volbách se spekuluje o jejich spojení. Věří, že levice je potřebná

Po debaklu ČSSD a KSČM ve volbách se spekuluje o jejich spojení. Věří, že levice je potřebná

Připomeňme, že ČSSD získala ve volbách do Sněmovny 4,6 procent. Ještě hůř skončila KSČM se ziskem 3,6 procent.Hašek vidí příčinu špatného výsledku v angažmá ve vládě Andreje Babiše. Svůj vklad však podle něj vnesla i pandemie covidu-19, která dělala koaliční strany odpovědné.Orientaci na konzervativního voliče však za chybu nepovažuje. „Kdybychom se potáceli v liberálním prostoru, tak nemáme ani tři procenta,“ míní.Proti sjednocení není ani europoslankyně Kateřina Konečná, která oznámila svoji kandidaturu na předsedkyni KSČM.Poznamenala, že tradiční levice z politické scény nemizí. „Komunisté tady budou, lidé komunisty potřebují. Brzy lidé pochopí, jaké to je nemít levicovou vládu, nebude kdo by hájil jejich zájmy. Náš čas ještě přijde. Jdeme do toho čitelněji, jasněji a bez ústupku,“ praví dál.O spojení promluvil také poslanec Jiří Dolejší. Obává se totiž nadcházejících komunálních voleb.Dolejší vidí budoucí spojenectví zejména v levicových spolcích, sdruženích a iniciativách. V tomhle ohledu mají blízko i k ČSSD. Naopak spojenectví s Přísahou nebo Trikolórou vylučuje.Hamáček i Filip rezignovali na stranické postyPředseda sociálních demokratů Jan Hamáček po sečtení hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny uvedl, že končí v čele strany. V ČSSD plánuje pokračovat jako řadový člen. Zmiňme, že ČSSD nezískala pět procent. Na stranický post rezignoval také šéf KSČM Vojtěch Filip.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

