Poslankyně ruské státní dumy: Poslušnost vůči rusofobním silám nezachránila Babiše před porážkou

10.10.2021

To pro Sputnik řekla členka Výboru pro mezinárodní záležitosti Státní dumy Ruské federace Jelena Panina. Vítězem českých voleb, které probíhaly v pátek a v sobotu, se stala koalice Spolu, která sjednocuje liberální strany a hnutí. Těm se podařilo získat 27,79 % hlasů, což se ve výsledku změnilo na 71 poslaneckých mandátů.ANO předsedy vlády Andreje Babiše obsadilo druhé místo. Podařilo se mu získat 27,12 % hlasů, čímž získalo 72 mandátů. Nyní o sestavování vlády musí rozhodnout prezident Miloš Zeman. Ten ale byl v neděli hospitalizován, zatím na nespecifikovanou dobu. Zeman předtím říkal, že svěří formování vlády lídrovi nejsilnější strany. O koalici nebyla řeč, a to ani v případě, že se jí podaří nashromáždit největší počet hlasů. Díky tomu může být sestavovatelem vlády znovu úřadující premiér Andrej Babiš.„Babiš se prezentoval jako pravocentrista a euroskeptik. Brusel z toho neměl úplně radost, ani globalistické síly. Fakt, že Babiš v poslední době šel na vodítku rusofobních sil, ho nezachránil před trestem,“ uvedla pro Sputnik.Politička dále uvedla, že kurz, který může Praha nabrat po volbách, se může odrazit na vztazích s Moskvou. „Vzniká dojem, že výměna moci v Praze má definitivně zařadit Česko do „protiruské duhy“ ve střední a východní Evropě, vytvořit předpoklady pro ještě tvrdší a více konfrontační kurz ve vztazích s Moskvou,“ dodala.Panina si myslí, že nedávná publikace Pandora papers mohla mít vliv na výsledky Babišovy strany ve volbách. „Klíčovým instrumentem pro svržení Babiše byla publikace Pandora papers, kde český premiér vystupoval jako jeden z vlastníků offshorových aktiv. Ve své podstatě máme co do činění s klasickým příkladem vnějšího vměšování do voleb, což se na Západě stalo normální věcí ve vztahu k malým zemím,“ konstatovala poslankyně.Kromě Babiše se v Pandora papers nacházejí i jiní politici. Jedním z nich je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij. Pro něj a pro polskou moc, myslí si poslankyně, je porážka Babiše „důvodem se zamyslet“. „Dohoda „nenávist k Rusku výměnou za loajalitu globálních struktur“ již více nefunguje,“ dodala ruská politička.Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které je mimo jiné financováno jednou ze struktur George Sorose, publikovalo 3. října Pandora papers, kde se říká, že řada světových politiků má údajně aktiva v offshorech. Nachází se v něm 35 aktivních a bývalých politiků, a dále 400 státních činitelů asi ze 100 zemí.USA jsou v Pandora papers označeny za největší daňový ráj. V materiálech se tvrdí, že Babiš přes offshory převedl 22 milionů dolarů na nákup luxusních nemovitostí na jihu Francie v roce 2009, přičemž fakt vlastnictví těchto nemovitostí ponechal v tajnosti. Babiš fakt nákupu nemovitostí přiznal, dodal ovšem, že tehdy ještě nebyl v politice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

