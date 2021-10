https://cz.sputniknews.com/20211010/slovensky-politolog-chmelar-cr-smeruje-k-politicke-nestabilite-16118577.html

Slovenský politolog Chmelár: ČR směřuje k politické nestabilitě

Výsledky parlamentních voleb jsou již známy a reakce zaznívají nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Svůj pohled na výsledky vyjádřil například... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Chmelár uvedl, že se Česká republika změnila v průběhu několika hodin na „Spolustan“. Podle jeho mínění představují výsledky voleb čistou katastrofu nejen pro českou levici, ale i pro dosavadní systém standardních politických stran.Podle jeho slov to totiž nebude tak jednoduché. Politika, jak dodal, není matematika s nulovým součtem, ale šachová partie, ve které vítězí hráči uvažující na několik tahů dopředu.Zemana označil Chmelár za mazanou lišku který svoje pravomoci využívá často až na hraně ústavy a má stále možnosti, jak jmenování nové pravicové vlády zabránit či jej alespoň zkomplikovat, oddálit a počkat si, zda Babiš dokáže sehnat pár hlasů. Podle něj by to nemělo být totiž tak nemožné.Podle něj však v každém případě tyto volby dramaticky překreslily politickou mapu České republiky. Uvedl, že znamenají konec systému standardních politických stran, změnu mocenských poměrů ve Visegrádské skupině, což, jak dodává, jistě vyhovuje Bruselu.Závěrem konstatoval, že se Česká politická scéna posouvá výrazně doprava a poražených je příliš mnoho. „Nové mocenské bloky vymazaly nejen komunisty a sociální demokraty, ale zásluhou břídilských Pirátů i politický střed. Jakoby se naši bratři a sestry za Moravou vydali slovenskou cestou. Asi jsme je před ní měli dostatečně varovat,“ dodal.Výsledky volebPřipomeňme, že vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel. Do zákonodárného orgánu se nedostaly dvě nejstarší strany, sociálně demokratická a komunistická, přičemž komunistům se to stalo poprvé od roku 1921. Obě strany nedokázaly překonat pětiprocentní bariéru. Vedení obou stran rezignovalo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä To co je pro bolševickou levici katastrofa je pro civilizované lidí úspěch😁 0

ignác Ale houby. Sörosovi komsomolci mají v rukách vše. Nyní změní volbu prezidenta na nepřímou, protože v příme by to i podle výsledků těchto voleb projeli a vědí, že iluze se bude s přicházejícími problémy rozplývat. Ale Söros má nyní celou zemi v hrsti. Bude to naopak silná stabilita jeho vlády.

